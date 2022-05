Bye Bye Burnout – in 240 Sekunden!

Karlsruher Neurologe ist Weltrekordhalter beim Speaker Slam mit dem Thema „Burnout“

Aus 19 Nationen waren sie angereist. 4 Tage haben sie sich im Rahmen des Goldprogramms von Herrmann Scherer vorbereitet, um nach Weltrekorden in New York, Frankfurt, Wien, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und nun in Mastershausen einen weiteren Rekord aufzustellen. Mit dabei war der Karlsruher Dr. Orell Mielke, Neurologe und Neurowissenschaftler und zeigte auf wie man mit der 3+1 Formel aus der Burnoutfalle entkommen kann.

Die vorgegebenen exakt 4 Minuten Redezeit für insgesamt 140 Teilnehmer*innen beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen füllt Dr. Orell Mielke mit einer Mischung aus seiner eigenen Burnoutgeschichte in einem Pharmaunternehmen und seiner ganz persönlichen Formel, mit der er diesen überwand. Eine Formel, mit der er Menschen darin unterstützt, ihren Burnout zu überwinden und – was noch viel wichtiger ist – einem Burnout vorzubeugen, denn Stress haben wir alle. Mit seiner bewegenden Geschichte fesselt er vor einer hochkarätig besetzten Fachjury und anerkannten Speakergrössen das Publikum vor Ort sowie Tausende Menschen via Livestream zu Hause:

2017 ist seine Erschöpfung so stark geworden, dass er nicht mehr weiterweiss. Ein Zitat vom Dalai Lama fällt ihm in die Hände: „Wenn du im Burnout bist, ist es das beste für alle, wenn du dich zurückziehst und regenerierst“. Er las fortan Bücher über Buddhismus und praktizierte viele Methoden, um am Ende 3 wirksame Strategien zu finden: Meditation, regelmäßiger Rückzug und körperliche Betätigung. Als i-Tüpfelchen Zufriedenheit mit sich selbst und Aufhören sich ständig mit anderen zu vergleichen. Diese einfachen Methoden, die nicht zufällig den Anfangsbuchstaben der 4 Finger teilen, waren der Start den Burnout zu besiegen und sind ein fester Bestandteil seines Coachingprogrammes.

Dr. Mielke, ausgezeichnet mit dem Speaker Excellence Award für seine Rede, ist nun Mitinhaber des Weltrekords.

Dr. Orell Mielke – Geboren 1967 in Karlsruhe, Studium der Humanmedizin in Heidelberg und Mannheim, hat nach seiner Facharztausbildung zum Neurologen die klinische Forschung in Pharmaunternehmen zum Mittelpunkt seines beruflichen Schaffens gemacht. Nach Erschöpfungssyndrom trotz großer Erfolge hat er sich zunehmend dem Coaching gewidmet. Er bringt körperliche Fitness, mentale Stärke und Spiritualität auf pragmatische und energievolle Art und Weise zusammen und unterstützt Menschen in ähnlicher Situation dabei einem Burnout vorzubeugen.

Dr. Orell Mielke arbeitet in der klinischen Forschung ist zudem Coach und Speaker rund um alle (neurowissenschaftlichen) Themen. Insbesondere den Themen Stress, Burnout und Prävention hat er zu seinen Schwerpunkten gemacht.

Kontakt

Dr med Orell Mielke Coaching

Orell Mielke

Bahnhofstrasse 9

76137 Karlsruhe

015158438922

info@orellmielke.de

http://www.orellmielke.de

Bildquelle: @dominikpfau