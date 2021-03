Bye-bye Paulinchen

Der schwarz-braune Shetty-Wirbelwind der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch ist über die Regenbogenbrücke gestürmt.

Der schwarz-braune Shetty-Wirbelwind der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch ist über die Regenbogenbrücke gestürmt. Während unsere Herzen weinen, ist Paulinchen wieder mit ihren Freunden Chico und Pegasus vereint.

Als Paulinchen vor zwei Jahren auf die Ballermann Ranch einzog, war schnell klar, wer die wahre Königin der Shettybande vom “Frechen Fridolin” war. Auch Fridolin selbst ist brav den Anweisungen vom “schwarzen Wirbelwind” gefolgt. So wunderbar fröhlich und frech stürmte Paulinchen sofort in unsere Herzen und die ihrer Paten.

Als im heißen Sommer 2018 die kleine Lady Marian geboren wurde, übernahm unser Paulinchen auch gleich die Rolle der umsorgenden, beschützenden Tante, die Marians Mama Cheyenne bei der Erziehung der winzigen Shettyprinzessin unterstützte. Unter dem Schutz von “Tante Paulinchen” hat sich die kleine Lady Marian zu einem prächtigen Ponymädel entwickeln können, das gegenüber jedem Mitglied der Shettybande Respekt genießt. Dafür hatte “Tante Paulinchen” schon gesorgt.

Als “Tante Paulinchen” vor ein paar Wochen anfing unter Winterrehe zu leiden, wurden natürlich alle denkbaren medizinischen Möglichkeiten genutzt, um Paulinchen zu helfen. Wir hatten auch die berechtigte Hoffnung, dass es wieder gut wird. Doch wenn der Herrgott nicht will, geht gar nichts! Die enormen Temperaturschwankungen der letzten Woche griffen den Kreislauf vom Wirbelwind Paulinchen zusätzlich an, so dass das kleine Herzchen einfach aufgehört hat zu schlagen. Für einen Moment stand die Zeit auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch still und es legte sich tiefe Traurigkeit über das Paradies der geretteten Tiere in Niedersachsen. Bye-bye Tante Paulinchen. In unseren Herzen wirst du weiterleben. Dein Foto wird einen Platz in der St. Leonhard Kapelle erhalten und wir werden den Besuchern und Tierfreunden von Dir erzählen.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.