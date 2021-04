CA Design erhält German Web Award 2021

In der Vergangenheit konnte CA Design bereits mit anspruchsvollen und modernen Web-Lösungen überzeugen und zahlreiche Projekte erfolgreich verwirklichen

Die sympathische Agentur aus Idar-Oberstein verfolgt die Ziele ihrer Kunden mit Leidenschaft und gibt ihr Know-how bei der Planung und Umsetzung interessanter Projekte weiter. Dieses Jahr erhält sie als sichtbares Zeichen für ihren Erfolg einen der begehrten German Web Awards 2021.

2021 ist es wieder so weit: Die Jury der German Web Awards vergibt 50 ihrer begehrten Preise und zeichnet die besten Web- und Onlineagenturen des Landes aus. Damit gibt sie großartigen Agenturen die Chance, in der unübersichtlichen Agenturlandschaft Deutschlands herauszustechen.

Und so funktioniert”s: Eine unabhängige Jury vergibt in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl. Wer nach Auswertung mindestens 7,95 Punkte erreicht, erhält die Auszeichnung und darf sich fortan zur Elite unter den Web- und Onlineagenturen zählen. Da die Zahl der Gewinner jedes Jahr limitiert ist, gilt sie als exklusiv und echtes Aushängeschild, das Vertrauen, Status und Ansehen steigert.

Der Ablauf im Detail: So funktioniert die Teilnahme

Agenturen, die sich qualifizieren möchten, müssen als erstes einen Fragebogen beantworten. Dadurch erhält die Jury eine Übersicht über das Unternehmen sowie die Branche, in der es tätig ist. Als Nächstes vergibt sie in der Endrunde unter den Teilnehmern in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl.

Die beiden letztgenannten Kategorien werden mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert, da sie besonders relevant für die Bewertung sind. Das Gesamtergebnis ist die Summe aus dem Mittelwert aller Kriterien. Hier erreichte CA Design 8,30 Punkte und katapultiert sich damit an die Spitzengruppe der 1.000 Teilnehmer.

Webdesign und Webentwicklung vom Experten

Christian Albert, selbständiger Webentwickler und Grafiker aus Leidenschaft, bietet mit seinem Unternehmen CA Design einen Rundum-Service in allen Fragen des Onlineauftritts seiner Kunden. Ob Konzept & Beratung, Logoentwicklung, Frontend-Entwicklung oder Performance-Analyse: Die sympathische Agentur aus Idar-Oberstein versteht ihr Geschäft und ist mit Herzblut bei der Sache, wenn es darum geht, ihre Kunden mit überzeugenden Konzepten nach ganz vorn zu bringen.

Albert kümmert sich zuverlässig – und notfalls auch kurzfristig – um die Wünsche seiner Kunden. Der kompetente kreative Kopf versteht es nicht nur, ansprechende und moderne Webseiten zu erstellen, sondern punktet auch mit seiner offenen und sympathischen Persönlichkeit.

Inhaber Christian Albert ist seit 2012 selbstständiger Webentwickler und Grafiker aus Leidenschaft. Er bietet mit seinem Unternehmen CA Design einen Ansprechpartner für alle Leistungen rund ums Thema Web- und Grafikdesign. Als Dozent für Frontend- und Backendentwicklung sowie XML-Technologie am Studiengang Onlinemedien der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hält er sein Know-how stets auf dem aktuellsten Stand. Sie haben ein interessantes Projekt oder planen noch an Ihrer Umsetzung? Gerne berät CA Design Sie unverbindlich in einem persönlichen Kennenlerngespräch!

CA Design

Christian Albert

Offenbacher Landstr. 565B

60599 Frankfurt am Main

mail@ca-dsgn.com

http://www.ca-dsgn.de