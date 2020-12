Call Tracking Software für den Automobilhandel – Multiconnect und pixelconcept verkünden Technologiepartnerschaft.

Bei mehr als 60% aller Abschlüssen im Automobilhandel hat der telefonische Kundenkontakt entscheidenden Charakter. Dies gilt für Online Customer Journeys sogar noch stärker als für den offline Vertrieb im Autohaus. Doch oft genug ist gerade dieser Kontaktkanal der Blindspot beim Tracking von Vertrieb und Marketing. Das ist nun Grund genug für den branchenführenden Software Provider pixelconcept in seiner Flaggschifflösung AUTOMANAGER innovatives Call Tracking zu integrieren.

Dabei setzt pixelconcept auf eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem Münchner Telekommunikations- und Softwareunternehmen Multiconnect. Multiconnect hat es sich als “Call Journey Company” zur Aufgabe gemacht, den telefonischen Kundenkontakt mit Software Lösungen intelligenter zu gestalten. “Unser Augenmerk liegt auf zwei elementaren Dingen für alle, die am Telefon erfolgreich beraten und verkaufen wollen: Erstens Marketingeffizienz – also welche Marketingmaßnahme eignet sich besonders, um gute Inbound Calls zu bekommen. Zweitens Steigerung der Verkaufschancen am Telefon, indem die Mitarbeiter schon vorab wissen, wer sie weshalb anruft. Beides optimiert unsere Call Tracking Lösung. In kaum einer Branche ist das wichtiger als im Autohandel. Eine Partnerschaft mit einem Branchen-Taktgeber wie pixelconcept ist deswegen ein echter Meilenstein für uns. Wir freuen uns sehr darüber” meint dazu Multiconnects Chief Commercial Officer Manfred Artmeier.

Autohändler werden in Zukunft in der AUTOMANAGER Plattform genau nachvollziehen können, wo welche telefonische Kundenanfrage herkam, ob beispielsweise von einer der großen Online-Plattformen, aus einer E-Mail-Kampagne oder aus einem Zeitungsinserat. “Diese Lösung wird unseren Kunden signifikant helfen, Marketing-Hebel zu verstehen, die Qualität der telefonischen Kundenanfragen zu erhöhen und verlorene Anrufe zurückzugewinnen.” ist sich der Geschäftsführer von pixelconcept Torben Ullmann sicher.

Ullmann sieht den Mehrwert der Lösung auch in einer besseren Customer Experience: “Im Mittelpunkt steht, dass wir die Kundenerfahrung als den entscheidenden Wettbewerbsvorteil guter Autohändler ganzheitlich verbessern, nicht weniger ist unser Anspruch.”

In diesem Zusammenhang ist es beiden Unternehmen wichtig auf datenschutzrechtlich saubere und sichere Integrationen zu setzen. “Datenschutz und Vertriebsoptimierung lassen sich problemlos zusammenbringen.” betont Artmeier.

Die Lösung ist schon im nächsten Release des Automanagers ab Q1/2021 erhältlich und wird in den Enterprise Paketen inkludiert sein und ab dem Free-Paket optional verfügbar. “Gerade in diesen Transformationszeiten für die Automobilwirtschaft haben digitale Lösungen wie unsere Softwareplattform Rückenwind und Multiconnects Call Tracking wird uns noch weiter beflügeln, da bin ich mir sicher” zeigt sich Ullmann abschließend optimistisch.

Über pixelconcept:

pixelconcept betreibt eine der führenden Enterprise SaaS Softwareplattformen für den Automobilhandel. Über 1.500 Autohändler mit über 5.000 Nutzern in Europa nutzen die Softwareplattform als End-to-End Solution für den digitalen Vertrieb von Fahrzeugen.

Über Multiconnect:

Die Multiconnect GmbH ist einer der Marktführer für Cloud-Telekommunikationsservices im deutschsprachigen Raum – gerade in Verbindung mit der Lösungsplattform iMos®. Mit ihren Geschäftsfeldern liefert Multiconnect Lösungen und Produkte “aus einer Hand” und deckt die ganze “Call Journey” eines Kunden ab: Von der Identifikation des Anrufgrundes mit Multiconnect Call Tracking bis hin zur effektiven Anrufverteilung mit dem Cloud Contact Center iMos® Connect. Dank mehr als 300 Geschäftskunden erwirtschaftet die Multiconnect über 25 Mio. EUR Jahresumsatz.

