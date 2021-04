Callcenter und Telemarketing in Wien

Seit über 25 Jahren erfolgreich im Business

Die richtige Kommunikation mit Kunden ist eine der wichtigsten aber zugleich auch aufwendigsten Aufgaben in jedem erfolgreichen Unternehmen. Das österreichische Unternehmen Telepower mit seinem Hauptsitz in Wien, hat sich darauf spezialisiert, seine zahlreichen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen bei der Kundenkommunikation professionell zu unterstützen. Egal, ob es sich hierbei um Bestandskunden oder um Kundenakquisition handelt, Telepower hat immer die passende Callcenter-Lösung parat. Telepower-Kunden können sich dadurch auf andere wichtige Kernbereiche konzentrieren und Outbound- wie auch Inbound-Dienstleistungen gerne den Profis von Telepower überlassen.

Telefonverkauf, telefonische Terminvereinbarungen und Lead-Generierung sind vor allem in der heutigen Krisen-Zeit zu einem elementar wichtigen Bereich vieler Unternehmen geworden. “Mit unseren Telemarketing-Dienstleistungen sind wir sehr nahe an den Kunden diverser Betriebe. Unsere Callcenter-Agents gehen individuell auf ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein und sorgen deshalb für starke Kundenbeziehungen”, betont die Telepower Gründerin und Geschäftsführerin Elfriede Herrgesell. “Wir sind ein starker Telemarketing-Partner und das hat sich vor allem jetzt in der Krise, als sehr gewinnbringend für unsere Kunden erwiesen”, habt Frau Herrgesell weiter hervor.

Telefonieren für den Erfolg

Outbound-Telemarketing ist ein starkes Instrument, um neue Kunden(gruppen) zu gewinnen. Die bestens intern ausgebildeten Callcenter-Agents verkaufen dabei Produkte und Leistungen und sorgen für eine Steigerung der Marken.

Inbound-Telemarketing ermöglicht einen reibungslosen Schnittstellen-Kontakt zwischen den Kunden und den Unternehmen. Beschwerdemanagement, Kundendienst und Kundenservice sind hierbei die zentralen Aufgaben der Callcenter-Agents, die im Namen des Aufraggebers telefonieren.

Drei Callcenter-Standorte in ganz Österreich

Mit Standorten in Wien (Firmenzentrale), Klagenfurt und Villach ist die Firma Telepower breit aufgestellt und bietet damit auch gleichzeitig vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen und leistungsbezogenen (Neben-)Job als Callcenter-Agent auszuüben. Diese werden professionell geschult und arbeiten in einer familiären Atmosphäre auf höchstem Niveau.

SEO-SEA.at ist ein Online-Marketing-Netzwerk in Österreich, dass alle relevanten Themen und Infos über Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung auf einer Plattform zusammenfasst.

Kontakt

SEO-SEA.at

Heimo Lueder

Eichenweg 4

9112 Griffen

06602022914

office@seo-sea.at

https://www.seo-sea.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.