CAMPIXX.de – die Plattform für Weiterbildung …

Vor 13 Jahren wurde die „CAMPIXX“ in Berlin als Online-Marketing-Konferenz mit dem Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung eröffnet. Mittlerweile bietet die Berliner Agentur SUMAGO auf der Plattform www.campixx.de eine Fülle interessanter Informationen, viele davon völlig gratis. Diese reichen von Webinar-Aufzeichnungen über Live-Streams bis hin zu verschiedenen Live-Events, die ab diesem Sommer wieder stattfinden. In der Woche vom 04.-08. Juli 2022 begrüßt das CAMPIXX-Team die Konferenzbesucher im Van Der Falk Hotel Brandenburg. Neben den etablierten, zweitägigen Konferenzen SEOCAMPIXX und CONTENTIXX wird erstmals auch ein spezieller Tag zum Thema Vertrieb unter dem Namen VERTRIXX angeboten.

Live-Streams für Wissenshungrige

Regelmäßig donnerstags um 10 Uhr findet ein Live-Stream mit wechselnden Gästen statt. Darin werden sowohl Marketing-Themen als auch unternehmerische und gesellschaftliche Inhalte besprochen. Die Teilnahme ist für die Zuschauer kostenfrei.

Am 17. Februar begrüßte CAMPIXX-Gründer Marco Janck Astrid Kramer, Beatrice Köhler und Isabel Blumenberg zu dem spannenden Themen-Talk „Frauen in der Konferenz-Welt“. Grundsätzlich, so die Teilnehmerinnen, existiert eine gesellschaftliche Chancenungleichheit. Von den Rahmenbedingungen für Frauen als Speakerinnen wechselte die Diskussion auch zur generellen Situation von Frauen auf Konferenzen. Die Talkrunde beleuchtete auch Themen wie:

– Wie können Veranstalter Speakerinnen schon bei der Bewerbung unterstützen

– Sexuelle Belästigungen auf Events und warum Frauen sich dagegen oft nicht wehren

– Welche Vorurteile und systemischen Ungleichheiten ausgeräumt werden müssen

Im Verlauf des Talks wurden wertvolle Tipps und Ansatzpunkte besprochen. Wichtig sind dabei der Dialog und das Verständnis für die andere Perspektive, so der Konsens. Das komplette Video und die Zusammenfassung steht online unter: www.campixx.de/odc/sessions zur Verfügung. Auch die kommenden Themen versprechen interessante Talkrunden. Im Monat März sind dies unter anderem: „Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Business“ und „Marketing-Trends nach Corona“.

