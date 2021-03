CamScanner kostenlosen Online-PDF-Konverter, mit dem Benutzer PDF in Word, PDF in Excel und mehr konvertieren können

CamScanner hat vor kurzem eine Reihe von kostenlosen Online-PDF-Tools auf seiner Website veröffentlicht, mit denen Anwender PDF in Word, PDF in Excel, PDF in PPT, JPG in PDF und einige weitere PDF-Konvertierungs- und Bearbeitungstools konvertieren können.

Die CamScanner PDF-Tools sind unter https://www.camscanner.com/tools/main verfügbar. Der vollständige Satz von PDF-Bearbeitungswerkzeugen umfasst PDF-Formatkonvertierung und PDF-Bearbeitungsfunktionen. Anwender können PDF in Word/Excel/PPT/JPG oder umgekehrt konvertieren, indem sie ihre Dateien einfach importieren oder per Drag & Drop auf die Online-Plattform ziehen. Die Tools liefern die Ergebnisse innerhalb von Sekunden zurück. Die PDF-Tools von CamScanner werden für eine unbestimmte Anzahl von Nutzungen kostenlos angeboten.

Bekannt als beliebte APP zum Scannen von Dokumenten, ist CamScanner auch das perfekte Tool, um Papierdokumente in PDFs zu verwandeln. Die App erkennt gescannte Bilder und verwandelt sie dank modernster OCR-Technologie in hochwertige digitale Kopien. Die PDF-Konvertierungstools des Unternehmens basieren auf der gleichen Technologie, so dass CamScanner alle Elemente aus PDF-Dateien wie Text, Bilder und sogar Tabellen erkennt und extrahiert und sie in bearbeitbare Dateien wie Word, Excel oder PPT konvertiert, ohne dass Formatierungen verloren gehen.

Die PDF-Tools von CamScanner eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Aufgaben, wie z. B. die Konvertierung von gescannten PDF-Dateien in Word. Das Unternehmen nutzt OCR- und Deep-Learning-Technologie, um die Erkennungsgenauigkeit von Bildern zu analysieren und zu verbessern. Mit dieser Lösung kann CamScanner gescannte PDFs in Excel-Tabellen oder PPT konvertieren oder Text aus einem Bild extrahieren.

CamScanner ist davon überzeugt, dass die Zukunft von Arbeitsplätzen zunehmend digitalisiert sein wird. Durch die Erweiterung seiner Funktionen vom Scannen von Dokumenten bis hin zur Bearbeitung von Dokumenten und darüber hinaus, hat CamScanner seine Produkte und Technologien kontinuierlich verbessert und unterstützt so die Belegschaft weltweit.

Benutzer der CamScanner APP premier account können auch PDF-Dateien konvertieren, indem sie auf die Schaltfläche ‘Kamera’ in der APP klicken und ‘In Text/Word’ auswählen, bevor sie die zu konvertierenden Dateien scannen oder importieren und in bearbeitbare Versionen umwandeln.

