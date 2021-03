Candidate Flow bewährt sich bei German Web Awards

Candidate Flow gehört zu den größten und innovativsten Spezialagenturen für SHK und Elektrobetriebe im deutschsprachigen Raum

Mit ihrer einzigartigen Technologie – der Candidate Flow® Methode – ist das Unternehmen in der Lage, digital die richtigen Fachkräfte zu erreichen und anzusprechen. Für seinen Erfolg in der Fachkräftegewinnung und -vermittlung erhält es 2021 den German Web Award.

Bei den German Web Awards können die Web- und Online-Agenturen Deutschlands zeigen, wie gut sie eine Marke innerhalb einer Zielgruppe positionieren. Wer es schafft, sich unter 1.000 Bewerbern durchzusetzen, erhält die begehrte Auszeichnung und genießt fortan besonderes Vertrauen.

Es ist aber nicht immer leicht, bei über 20.000 Agenturen den richtigen Ansprechpartner für Brand Building, USP-Konzepte und strategische Kommunikation zu finden. Gut zwei Drittel erzielen einen Umsatz von weniger als 250.000 Euro und sind eher regional bekannt.

Die German Web Awards machen Schluss damit, denn jede Web- und Online-Agentur kann unabhängig von Mitarbeiterzahl und Umsatz teilnehmen und sich auf diese Weise einen Namen machen.

Ablauf der Teilnahme

Wer sich für den Wettbewerb qualifizieren möchte, muss als erstes ein Teilnahmeformular ausfüllen. Dadurch erhält die Jury eine Übersicht über das Unternehmen. Als Nächstes treten die Teilnehmer in der Endrunde in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit an.

Hier erreichte Candidate Flow 8,55 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zählt folglich zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Intensive Betreuung, transparent und fair

Candidate Flow unterstützt SHK- sowie Elektrobetriebe mit völlig neuen und einzigartigen Vorgehensweisen, die sie in einer einzigartigen Weise darstellen und für Fachkräfte interessant machen. Das Angebot richtet sich an Firmen, die Aufträge wegen Personalmangel nicht mehr ablehnen und gleichzeitig auf Subunternehmer verzichten möchten.

Fällt die Potenzial-Analyse positiv aus und ist der Betrieb für Fachkräfte grundsätzlich attraktiv, entsteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Die Agentur betreut ihre Klienten sehr intensiv und gewährt ihnen zusätzlich einen exklusiven Gebietsschutz, um transparent und fair zu sein. Mit einer selbst entwickelten Strategie gelingt es ihr, Fachkräfte zu erreichen, die zum Betrieb passen und offen dafür sind, ihre berufliche Situation zu verbessern.

Candidate Flow gehört als Branchenpartner aktuell zu den größten und innovativsten Spezialagenturen für SHK und Elektrobetriebe im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde die Düsseldorfer Agentur von Gian-Marco Blum und Dimitrij Krasontovitsch, da die beiden Gründer selbst erlebt haben, wie schwierig es ist wirklich passende Fachkräfte im hochumkämpften Markt zu finden. Dimitrij's langjährige Erfahrung bei Stepstone, der größten Jobplattform in Europa und das tief gehende Online Marketing Wissen von Gian-Marco haben die beiden vereint, um eine eigene Technologie zu entwickeln.

