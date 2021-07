CANKADOs Beitrag zum “Colloquium Senologie 2021/2022”

Eine Buchreihe über praxisverändernde Entwicklungen in der Brustkrebstherapie

Köln, 01.07.2021 – Die Buchreihe “Colloquium Senologie” richtet sich an alle Ärzte, die sich der Betreuung von Brustkrebspatientinnen widmen. Gemeinsam mit ihrem Autorenteam beschreiben die Herausgeber die praxisrelevanten Entwicklungen in der Brustkrebsbehandlung der vergangenen zwölf Monate. Neben dem Stand der Forschung und wichtigen Erkenntnissen aus der internationalen Literatur enthält das Werk auch Berichte von wichtigen Kongressen, wie der Jahrestagung der American Society for Clinical Oncology (ASCO).

Prof. Dr. Timo Schinköthe, Gründer und Geschäftsführer der CANKADO GmbH, ist Mitautor des Kapitels “Digitale Gesundheitsanwendungen” im “Colloquium Senologie 2021/2022”. Das Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von digitalen Gesundheitsanwendungen auf die Krebsversorgung und wie diese digitalen Anwendungen Patienten dabei unterstützen können, aktiv an ihrer jeweiligen Therapie mitzuwirken.

Die kommende Ausgabe ist die zehnte Veröffentlichung der Buchreihe. In diesem Jahr erscheint das Buch nur vier Wochen nach der ASCO-Jahrestagung 2021 – und enthält alle praktischen Neuigkeiten vom weltweit bedeutendsten Krebskongress. Die Vorstellung des Buches erfolgt im Rahmen der Online-Veranstaltung “Colloquium Senologie 2021/2022”, die für den 1. Juli 2021 geplant ist. Im Rahmen der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Chance, das neue Handbuch als E-Book oder als gedruckte Ausgabe zu gewinnen.

Über CANKADO

CANKADO ist eine digitale Gesundheitsplattform mit mehrsprachigen digitalen Gesundheitsanwendungen, die durch KI (Künstliche Intelligenz) unterstützt werden. Es ist in der Europäischen Union als Medizinprodukt registriert und entspricht der FDA-Klassifizierung für mobile medizinische Geräte. Die Philosophie von Cankado ist es, Krebstherapien zu verbessern, indem unerwünschte Ereignisse während der Behandlung von Patienten rechtzeitig vorhergesagt werden, um so die Lebensqualität und die Interaktion zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten zu verbessern. Cankado unterstützt auch Pharmaunternehmen sowie Clinical Research Organisationen (CROs) bei klinischen Studien. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den digitalen Gesundheitsdienstleistungen von CANKADO anzufordern.

CANKADO PRO-React Onco ist jetzt offiziell eine vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassene DiGA (Digitale Gesundheits Anwendung). PRO-React Onco ist für Brustkrebspatientinnen auf Rezept innerhalb Deutschlands erhältlich und wird von den Krankenkassen erstattet.

Die CANKADO Service GmbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und eine eigene Präsenz in Indien. CANKADO ist heute das führende System für die mehrsprachige Betreuung von Patienten mit chronischen Erkrankungen in der Routineversorgung und in klinischen Studien. Darüber hinaus werden verschiedene digitale Gesundheitslösungen in den Bereichen Krebs, Diabetes, Kardiologie, Chirurgie, Zelltherapie, Psychologie und Ernährung angeboten.

