Capgemini liefert neue Datenmigrationslösung in Partnerschaft mit cbs

Selective Data Transition unterstützt Unternehmen beim schnelleren und effizienteren Umstieg auf SAP S/4HANA ohne Ausfallzeit der Systeme

Paris, 28. Oktober 2020 – Capgemini schließt eine globale Partnerschaft mit cbs Corporate Business Solutions. Gemeinsames Ziel ist es, Unternehmen bei komplexen Migrationen auf SAP S/4HANA mit einer neuen Lösung zu unterstützen, damit diese von den Vorteilen der Digitalen Transformation profitieren können.

Der Übergang zu SAP S/4HANA ermöglicht es Unternehmen, die Digitale Transformation zu realisieren, aber viele Firmen haben Mühe, den für sie besten Transformationsansatz zu finden. Typischerweise gibt es zwei Optionen: eine Implementierung auf der grünen Wiese, die eine komplette Neugestaltung aller Geschäftsprozesse von Grund auf in einem neuen SAP S/4HANA-System erfordert, oder eine Systemmigration (Brownfield-Implementierung), die dazu führen könnte, dass die Vorteile der neuen Plattform nicht genutzt werden können.

Selective Data Transition bietet Kunden eine dritte Option für ihren Migrationsansatz und eröffnet gleichzeitig viele Vorteile, darunter eine breite Palette von Migrationsfahrplänen und minimierte Cut-over-Aktivitäten, die zu nahezu null Ausfallzeiten führen. Mit Selective Data Transition können Unternehmen relevante kundenspezifische Lösungen wiederverwenden, nur die Daten migrieren, die für ihre Anforderungen relevant sind, und ausgewählte Prozesse optimieren. Die Lösung, basierend auf der cbs-Standardsoftware cbs ET Enterprise Transformer®, ermöglicht es, bestehende Prozess- und Systemlandschaften ganzheitlich und flexibel auf die Lösungs- und Datenstrukturen von SAP S/4HANA zu übertragen.

TenneT, ein führender europäischer Stromnetzbetreiber mit Aktivitäten in den Niederlanden und Deutschland, arbeitet mit Capgemini zusammen, um Daten aus seinem aktuellen SAP ECC-System in SAP S/4HANA zu migrieren: Herman van Dam, Projektleiter, OneERP bei TenneT: “Wir haben mit Capgemini zusammengearbeitet, um mit der cbs-Transformationssoftware eine Reihe von Skripts zur ‘Maskierung’ von Daten im Hinblick auf unsere SAP S/4HANA-Implementierung zu erstellen. Dies geschah speziell für die Datenmigration von Daten aus dem aktuellen SAP ECC-System in SAP S/4HANA. Es funktionierte sehr gut, und daher beschlossen wir, dieses Tool auch zur Erstellung von Maskierungsskripten für die künftige SAP S/4HANA-Lösung zu verwenden.

“Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit cbs, da sie einer der wenigen globalen Lösungsanbieter für selektive Datenmigration auf dem Markt sind”, so David Lowson, Leiter des SAP European Center of Excellence bei Capgemini. “Indem wir die einzigartige Software- und Transformationskompetenz von cbs mit unserer Vision des Renewable Enterprise kombinieren, helfen wir Kunden dabei, einen geschäftsorientierten, agileren Weg einzuschlagen, um intelligente Unternehmen zu werden.”

Über cbs:

cbs ist eine weltweit tätige Managementberatung, die große Industrieunternehmen mit durchgängigen Transformationslösungen versorgt. cbs bietet umfassende Services und eine einzigartige Software, um SAP-Prozesse und Systemlandschaften mit hoher Geschwindigkeit und maximaler Time-to-Value zu digitalisieren. Durch die Partnerschaft mit Capgemini erweitert die cbs seine Marktreichweite für softwarebasierte SAP-Systemtransformationen und spricht damit neue Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt an. cbs beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter und hat bereits 2.000 internationale Kundenprojekte durchgeführt.

Mehr unter: https://www.cbs-consulting.com/

Über Capgemini:

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Digitaler Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von mehr als 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen entsteht, und agiert als ein multikulturelles Unternehmen mit 265.000 Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Einschließlich Altran beläuft sich der Umsatz für das Jahr 2019 auf 17 Milliarden Euro.

Mehr unter www.capgemini.com/de

