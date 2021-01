CAPRI vermittelt Wohnungen in Freital in Rekordzeit

Aus ehemaligem Restaurant zum Traum für Anleger und Mieter

Berlin, den 20. Januar 2021. CAPRI Capital ReInvest GmbH vermittelt zu Beginn des Bauprojekts Poisentalstraße in Freital Deuben neu entstehende Wohnungen an Kapitalanleger*innen. Der Umbau der ehemaligen Gewerbeeinheit erfolgte von März bis November 2020 und fand mit Unterstützung der JS Grundstein GmbH statt.

Erfolgreicher Abschluss des Immobilien-Bauprojekts

Im März 2020 begleitete CAPRI Capital ReInvest GmbH unter den Geschäftsführern Marcus Jurowski und Fabian Schuster das umfangreiche Bauprojekt in einem Mehrfamilienhaus in Freital. Die 6 bestehenden und bewohnten Wohnungen sollten durch den Umbau des leerstehenden Restaurants in 2 marktfähige Wohnungen im Erdgeschoss erweitert werden. Die dort befindliche, leer stehende 195 m² umfassende Gewerbeeinheit bot ideale Bedingungen zur Erschließung zweier zusätzlicher Immobilien als Kapitalanlage.

Die CAPRI Capital ReInvest GmbH achtete bei der Modernisierung auf eine ausgiebige Sanierung der Energieversorgung und den Bau zweier separater Wohnungszugänge.

Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro. Für das Jahr 2021 sind weitere Projekte dieser Art im Dresdner Umland, Chemnitz und in Halle geplant.

Mithilfe des Bauträgers JS Grundstein GmbH war die Komplettsanierung der neuen Wohnungen nach einer kurzen 8-monatigen Bauphase im November 2020 abgeschlossen. Auf die pünktliche Fertigstellung folgte im Auftrag der neuen Eigentümer die Übergabe der Wohnungen an die neuen Mieter*innen.

Vermittlung der Kapitalanlagen in nur 2 Monaten

Innerhalb der ersten 2 Monate nach Baubeginn akquirierte die CAPRI Capital ReInvest GmbH Käufer*innen für die neu entstehenden Immobilien. Da sich die Modernisierung noch im Rohbau befand, wurden die Vorstellungen der Käufer*innen in die Planung mit aufgenommen.

Die 4 Raum-Wohnung mit 114 m² Größe und exklusivem Spa-Bereich sowie die 2 Raum-Wohnung mit 60 m² mit holzverkleideter Terrasse bieten eine gute Kapitalanlage mit einer Bruttorendite von über 5% p.a. Die eingebaute Infrarotsauna und die Verwendung von hochwertigem Laminat trägt zur Wohnatmosphäre bei.

Unternehmensinfos zur CAPRI Capital ReInvest GmbH

Die CAPRI Capital ReInvest GmbH ist ein Investmentunternehmen mit Sitz in Berlin und einer Niederlassung in Dresden. Der Fokus liegt auf wissenschaftlichem Vermögensaufbau durch Investmentfonds und Immobilien als Kapitalanlage – speziell in dem Bereich Denkmalimmobilien. Es werden die Kapitalanlagen der Kund*innen gefördert und die Chancen des Marktes durch Fachwissen und langjährige Kontakte genutzt. Geführt wird das Unternehmen von Marcus Jurowski und Fabian Schuster.

