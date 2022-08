CAPTCHAS von DataDome stoppen Bots, schützen Nutzerdaten und revolutionieren die Benutzerfreundlichkeit

CAPTCHAS, die (fast) niemand jemals sieht

DataDome hat seine Sicherheitslösung für das Bot-Management und gegen Online-Betrug um eine innovative CAPTCHA-Lösung erweitert. Das CAPTCHA von DataDome ist das erste sichere und benutzerfreundliche CAPTCHA, das auch die am besten getarnten Bots von heute abwehren kann. DataDomes CAPTCHA ist vollständig in die Erkennungs-Engine integriert und bietet einen umfassenden Schutz vor bösartigen Bots sowie eine deutlich höhere Benutzerfreundlichkeit als andere CAPTCHA-Lösungen. So wirkt die Lösung fast ausschließlich im Hintergrund – 99,99% der echten Benutzer werden kein CAPTCHA sehen und trotzdem von dessen Vorteilen profitieren. Zudem ist die Lösung konform mit den lokalen Datenschutzgesetzen rund um den Globus.

„Im Gegensatz zu anderen CAPTCHAs, die Benutzer frustrieren und oft persönliche Daten sammeln, ohne sie darüber zu informieren, bietet DataDome eine außergewöhnliche und datenschutzkonforme Benutzererfahrung“, sagt Benjamin Fabre, CEO von DataDome. „Und da unser CAPTCHA mit Blick auf die Cybersicherheit entwickelt wurde, bietet es den höchsten Sicherheitsschutz gegen die ausgeklügelten Bots von heute. DataDome ist die einzige Lösung, die von vornherein sicher ist und Unternehmen vor Bots und Online-Betrug über alle Endpunkte auf mobilen Apps, Websites und APIs schützt“.

Keine Chance für CAPTCHA-Farmen

CAPTCHAs, die für eine sehr einfache menschliche Validierung gedacht sind, wurden bisher nicht mit einer Sicherheitslogik gekoppelt. So sind gängige CAPTCHA-Lösungen für Bots und Online-Betrüger leicht zu umgehen. Das CAPTCHA von DataDome dagegen wurde von Grund auf von einem Sicherheitsunternehmen entwickelt. Laut den von DataDome gesammelten Kundendaten waren 50 % der angeblichen Benutzer, die die Herausforderungen anderer CAPTCHA-Anbieter bestanden, in Wirklichkeit Bots. DataDome kombiniert die Signale seiner CAPTCHAs mit Billionen anderer Signale, die es täglich verarbeitet, um neue Bot-Techniken in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren und CAPTCHA-Farmen effektiv zu beenden.

Das CAPTCHA von DataDome sammelt nur Informationen, die für Sicherheitszwecke erforderlich sind, und diese werden weder weitergegeben noch weiterverkauft oder länger als 30 Tage aufbewahrt. Alle Daten werden in einem lokalen Points of Presence (PoP) verarbeitet und gespeichert, um die Einhaltung der lokalen Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Es werden niemals persönlich identifizierbare Informationen (PII) gesammelt.

CAPTCHAs auch mit Sehbehinderung

Neben einem sehr deutlichen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen CAPTCHA-Lösungen ermöglicht die von DataDome unübertroffene Zugänglichkeit für Sehbehinderte mit Audio CAPTCHA in 13 Sprachen – mehr als jeder andere Anbieter.

DataDome wurde kürzlich im Bericht „The Forrester Wave- Bot Management, Q2 2022“ als „Strong Performer“ eingestuft und hat mehrere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den CNP Customer’s Choice Award für die beste Lösung zur Betrugsbekämpfung, den Global Business Technology Award für die beste Technologieanwendung im Bereich der Sicherheit und den Cybersecurity Excellence Award für Bot Defense.

DataDome ist ein globaler Anbieter von modernstem Bot-Schutz für mobile Apps, Websites und APIs gegen Online-Betrug. DataDome hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Internet von betrügerischem Datenverkehr zu befreien, damit sensible Daten sicher bleiben, ohne die Privatsphäre der Nutzer oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. DataDome nutzt KI und maschinelles Lernen, um 1 Billion Signale pro Tag zu analysieren und ausgeklügelte Angriffe in Echtzeit abzuwehren. DataDome schützt führende Digital-Commerce-Unternehmen, darunter AngelList Talent, Australia Post, Patreon, carsales.com Limited und Foot Locker.

Firmenkontakt

DataDome

Maureen Shaw

Broadway, 11th Floor 524

10012 New York, NY

+33 1 76 42 00 66

info@datadome.co

https://datadome.co/de/

Pressekontakt

Prolog Communications GmbH

Achim Heinze

Sendlinger Str. 24

80331 München

089 800 77-0

datadome@prolog-pr.com

https://www.prolog-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.