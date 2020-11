Cargo-Flüge in Echtzeit verfolgen: Hellmann entwickelt neues Tracking-Tool SmartAir!

Osnabrück, 30. November 2020. Der weltweit agierende Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide Logistics bringt mit SmartAir! ein neues Tracking-Tool für die Echtzeitverfolgung von Luftfrachttransporten auf den Markt. Zusammen mit dem Bonner Start-Up BlueBox Systems entwickelte Hellmann eine Web-basierte Plattform, die Kunden auf einen Blick umfangreiche Informationen zu ihren Luftfrachtsendungen zur Verfügung stellt, unabhängig von Airline, Route oder Sendungstyp. Mit dieser Innovation schließt Hellmann eine Lücke im Live-Tracking von Transporten und nimmt in Zeiten von immer enger getakteten Warenströmen globaler Lieferketten eine Vorreiterrolle in der Logistikbranche ein.

Auf Basis von GPS-Koordinaten liefert SmartAir! zum Live-Tracking der Sendungen Informationen über sämtliche Zwischenstopps und Verladezeiten. Zusätzlich bietet das System zahlreiche Analysemöglichkeiten zur Leistungsfähigkeit der einzelnen Fluggesellschaften, Routen und Flughäfen: An welchem Abflughafen gibt es die wenigsten Verspätungen? Welche Airlines liefern am zuverlässigsten? Diese Informationen ermöglichen die schnelle und einfache Bewertung von Anbietern sowie Routen und schaffen so die Voraussetzung für eine Optimierung des Supply-Chain Managements.

Damit vervollständigt Hellmann seine Produktpalette zur Sendungsverfolgung und kann nun für jeden Transportmodus eine maßgeschneiderte Tracking-Lösung anbieten: Smart Ocean für die Seefracht, SmartAir! für die Luftfracht sowie die universell einsetzbaren Smart Visibility-Tracker. Diese erfassen neben Trackingdaten weitreichende Informationen zu Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lichteinfall, Erschütterung und Türöffnung und ermöglichen so eine detaillierte Transportkontrolle der Sendungen.

“SmartAir! ist ein echtes Novum in der Verfolgung von Luftfrachtsendungen, das es so auf dem Markt bisher nicht gibt. In Zeiten der Digitalisierung und immer kleineren Zeitfenstern für Entscheidungen werden schnell verfügbare Echtzeit-Daten innerhalb globaler Supply-Chains zunehmend wichtig. Dies wird auch bei der bevorstehenden Distribution von Covid-19-Impfstoffen von besonderer Relevanz sein”, so Henning Pottharst, Produktmanager Smart Visibility, Hellmann Worldwide Logistics.

Über Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2019 mit 10.743 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.4 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.

Kontakt

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

Christiane Brüning

Elbestr. 1

49090 Osnabrück

0151-20340316

christiane.bruening@hellmann.com

http://www.hellmann.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.