Carl’s Jr. setzt die europäische Expansion mit neuer Partnerschaft in der Schweiz fort

Franklin, USA / Frankfurt, 10.11.2022 – CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE“) gibt eine Franchise-Vereinbarung mit der Spycher Burger Gang AG bekannt, um Carl’s Jr. Restaurants in der Schweiz zu eröffnen. Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt zur Forcierung des internationalen Wachstums von CKE Restaurants. Diese wird den Gästen in der ganzen Schweiz die Made-Fresh-to-Order Burgers, die Hand-Breaded-Chicken Sandwiches oder Hand-Scooped Milkshakes bringen.

Die Pläne für das erste Schweizer Carl’s Jr. Restaurant sind angelaufen; konkret ist die Eröffnung für Mitte 2023 vorgesehen. Mit der Vereinbarung wird Spycher in der gesamten Schweiz Restaurants in den wichtigsten Städten wie Zürich, Basel, Bern und Luzern betreiben. Die neue Partnerschaft mit Spycher verstärkt die wachsende Präsenz von Carl’s Jr. in Europa, die bereits Restaurants in Spanien, Frankreich, Dänemark und der Türkei umfasst.

„Wir freuen uns sehr, mit der Spycher Burger Gang AG zu kooperieren und unsere Europa-Expansion fortzusetzen“, erklärt Mike Woida, President von CKE International. „Es ist immer ein wichtiger Erfolg, wenn wir unsere innovative Speisekarte aus Kalifornien in eine neue internationale Destination einführen und unsere kultige Marke einem neuen globalen Publikum vorstellen. Wir freuen uns darauf, Carl’s Jr. mit dem Team der Spycher Burger Gang in der Schweiz aufzubauen und dortigen Kunden unsere delikaten Burger zu servieren.“

„Die Marke Carl’s Jr. in die Heimat zu bringen und Teil der weltweiten CKE-Familie zu werden, ist eine großartige Aufgabe“, kommentiert Matt A. Spycher, Eigentümer und CEO der Spycher Group, der Holdinggesellschaft der Spycher Burger Gang AG. „Der Eintritt von Carl’s Jr. in den Schweizer Markt hat großes Potenzial. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unseren Start. Vielen Dank an die Teams von CKE Europe und Global für ihre starke Unterstützung.“

Carl’s Jr. wird weiterhin Qualität, die man schmecken kann, in die Schweiz und weitere Länder bringen und sein einzigartiges, von Kalifornien inspiriertes Speisenangebot weltweit anbieten.

Weitere Informationen zum Franchise-System von Carl“s Jr. finden Sie unter: https://carlsjrfranchising.com/international/

Über Spycher Group AG

Spycher Group AG ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Ittigen, Schweiz. Die Spycher Group findet innovative Wege, um die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und eine umfassende, einzigartige und breite Erfahrung zu bieten: mit Tochtergesellschaften und Beteiligungen in den Bereichen Baugewerbe, Food & Beverage, Real Estate Development & Management, Kommunikation sowie Tourismus. Für weitere Informationen über die Spycher Group AG besuchen Sie bitte www.spychergroup.ch.

Über CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE“), ein privates Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, USA, betreibt mit Carl’s Jr. und Hardee’s zwei beliebte regionale Marken, die für hochwertige und innovative Menüs wie 100 Prozent Black Angus Thickburgers®, frisch gebackene Biscuits und Hand-Breaded Chicken Tenders™ bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international sind Carl’s Jr. Restaurants LLC und Hardee’s Restaurants LLC mit fast 4.000 Restaurants im Franchise- oder Eigenbetrieb in 44 US-Bundesstaaten und über 38 internationalen Märkten und U.S. Übersee-Territorien vertreten. Für weitere Informationen über CKE besuchen Sie bitte https://ckefranchise.com oder die Websites seiner Marken www.carlsjr.com und www.hardees.com

