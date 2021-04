CARMAO kooperiert mit PECB für global einheitlichen Bildungsstandard bei Schulungen

Spezialist für Unternehmensresilienz setzt bei Schulungs- und Beratungsangeboten auf renommierten Zertifizierungspartner

Limburg a.d. Lahn, 23. April 2021 – Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, kooperiert im Bereich zertifizierbarer Schulungen für Managementsysteme mit dem renommierten “Professional Evaluation and Certification Board” (PECB). Als autorisierter Gold-Partner der PECB möchte CARMAO einen hohen global einheitlichen Bildungsstandard ermöglichen. CARMAO bietet Schulungen, Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen Informationssicherheit, Business Continuity Management und organisationale Resilienz. Dabei befinden sich zum Beispiel Spezialseminare zu einzelnen Managementsystemen im umfangreichen Portfolio von CARMAO.

Bei der Professional Evaluation and Certification Board (PECB) handelt es sich um eine Zertifizierungsstelle, mit Hauptsitz in Kanada, die Ausbildung und Zertifizierung nach ISO/IEC 17024 anbietet. Von der PECB ausgestellte Zertifikate unterliegen einer strengen Akkreditierung, sind methodisch auf dem neusten Stand und qualitativ anerkannt.

Trend: Informationssicherheit über Landesgrenzen hinweg – zentral gesteuert

Christel Krones-Jegelka, Head of Qualifications der CARMAO GmbH, erklärt: “Informationssicherheit ist für unsere Kunden ein wesentliches Thema. Entsprechende Strategien machen nicht mehr an Landesgrenzen halt, sondern werden bei international ausgerichteten Unternehmen häufig zentral gesteuert. Um der Anforderung eines global einheitlichen Bildungsstandards gerecht zu werden, haben wir für unsere Schulungs- und Beratungsangebote die Zusammenarbeit mit der PECB kontinuierlich ausgebaut. Unser Zertifizierungspartner ist weltweit präsent und verfügt über die Expertise zur Internationalisierung.”

Die CARMAO GmbH ist autorisierter Gold-Partner der PECB. Neben der Informationssicherheit stehen bei der Kooperation auch Themen wie Business Continuity Management und organisationale Resilienz im Fokus. Ergänzt wird das zertifizierte Portfolio durch Managementsysteme wie ISO 9001 und Spezialseminare zu einzelnen Managementsystemen.

Zertifizierte Weiterbildung mit flexiblen digitalen Lernformen

Die PECB-Zertifizierungen kommen im Unternehmensbereich CARMAO Qualifications zum Einsatz. Dieser bietet Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte. Während der Corona-Phase hat CARMAO die Zertifizierungsbausteine methodisch und didaktisch an die veränderten Anforderungen angepasst und die Weiterbildungsmöglichkeiten durch flexible, digital unterstützte Lernformen permanent erweitert.

Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH, sagt: “Wir unterstützen unsere Kunden auch in der Corona-Zeit, ein nachhaltiges Management ihrer Risiken und den kontinuierlichen Aufbau einer organisationalen Resilienz umzusetzen. Dies ist gerade in Krisenzeiten von hoher Bedeutung. Mit dem PECB-Gold-Status hat CARMAO ein neues Level in der Wissensvermittlung erreicht. Die PECB-Trainingskurse sind auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und umfassen neueste Standards, innovative Technologien und praktische Methoden.”

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Projektdurchführungen, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz und Compliance, Sicherheit im Datacenter u. v. m. Der Leistungsumfang erstreckt sich von der Business-Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis zum Kompetenztransfer durch die Schulungsangebote “CARMAO Qualifications”.

CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, eine organisationale Widerstandsfähigkeit aufzubauen und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung sicher und flexibel zu nutzen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

CARMAO GmbH

Ulrich Heun

Walderdorffer Hof / Fahrgasse 5

65549 Limburg

+49 (0)6431 2196-0

kontakt@carmao.de

http://www.carmao.de

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

