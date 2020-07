CARMAO wird Consulting- und Implementierungspartner für 360inControl® von CISS

Spezialist für Unternehmensresilienz unterstützt breitere Marktabdeckung des internen Kontrollsystems (IKS) 360inControl®

Limburg a.d. Lahn, 6. Juli 2020 – Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, ist ab sofort Consulting- und Implementierungs-Partner der CISS GmbH für deren Produkt 360inControl®. Dieses interne Kontrollsystem (IKS) mit integriertem Risk-Management-Tool zielt unter anderem darauf ab, Audit-Prozesse zu beschleunigen. Zudem wird durch den Einsatz des IKS von CISS die Compliance und Informationssicherheit von Unternehmen systematisch und nachhaltig gesteuert sowie verbessert.

Die CARMAO GmbH ist spezialisiert auf Unternehmensresilienz und bietet Beratung, Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung rund um die Bereiche Datenschutz, Informationssicherheit, IT-Risikomanagement, Business- und IT-Service-Continuity-Management, Cyber-Security etc. an. Ab sofort wird CARMAO die Platzierung und Implementierung des Produktes 360inControl® der CISS – Comprehensive Information Security Switzerland GmbH, Spezialist für Corporate Governance, unterstützen. Dabei handelt es sich um eine SaaS-Lösung für die Digitalisierung und Zentralisierung von Governance, Risk & Compliance (GRC), Informationssicherheitsmanagement (ISMS), Datenklassifizierung sowie Audit- & Assessment-Management.

Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH, erklärt: “Mit 360inControl® sind Risiken unter Einhaltung interner und externer Regeln gezielt steuerbar – dies entspricht unserem Konzept, Unternehmen resilienter zu machen. Wir sind unter anderem auf das Produkt aufmerksam geworden, da es den CISO Alliance “Solution Award 2019″ gewonnen hat.”

Widerstandsfähigkeit auf unterschiedlichen Unternehmensebenen stärken

Kern des IKS bildet die Control Library – eine Sammlung an Regeln, welche die Anforderungen von internationalen Gesetzen und Standards wie ISO 27001, ISO 9001, COBIT, EU-DSGVO und weiteren abdeckt. Im Zuge eines Audits oder Assessments können einzelne Regelkataloge gezielt und systematisch abgearbeitet werden. Das System ermöglicht Mitarbeitern aller Hierarchiestufen und Funktionen eine schnelle und effiziente Zusammenarbeit in den Bereichen Stakeholder-, Qualität-, Cybersecurity-, Datenschutz-, Compliance-, Risiko- und Verbesserungsmanagement.

“In fast allen Branchen werden Standards und regulatorische Anforderungen zunehmend als Basis für Geschäftsbeziehungen vorausgesetzt. Mit dem 360inControl® ist das Aufsetzen eines internen Kontrollsystems zeitnah und effizient möglich. Geschäftsprozesse können unter regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen korrekt und zuverlässig abgewickelt werden. Wir sehen das Produkt als innovative skalierbare Lösung für mittelständische Unternehmen, um ihre Widerstandsfähigkeit nachhaltig zu stärken”, erklärt Ulrich Heun.

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Business Continuity Management (BCM), Compliance, Data Center Security u.v.m. Der Leist-ungsumfang erstreckt sich von der Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis hin zum Kompetenztransfer durch die CARMAO Academy. CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, Widerstandskraft aufzubauen sowie sich in Zeiten der Digitalisierung zukunftssicher aufzustellen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

