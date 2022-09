Carmen Ruppert revolutioniert mit ihrer fundierten Trainerausbildung „Starke Kinder“ die D-A-CH-Region

Kinder stärken und so dafür zu sorgen, dass sie sich voller Selbstbewusstsein den Herausforderungen unserer Zeit stellen können – das ist eines der wichtigsten Ziele vieler Eltern, aber auch Pädagogen. Das ist der Grund, warum es in diesem Bereich ein stetig wachsendes Angebot an Fortbildungen gibt, doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Carmen Ruppert ist eine renommierte Unternehmerin, die auf eine 25-jährige Karriere zurückblicken kann und noch immer schlägt ihr Herz als Initiatorin des Selbstbehauptungsprojekts „Starke Kinder“ für Kinderrechte. Dank Ihrer erfolgreichen Kindertrainerausbildung für Erwachsene haben Eltern und Pädagogen die Chance, Kindern sowie Jugendlichen dabei zu helfen, tolerant, unabhängig und glücklich zu werden. Wir durften in einem exklusiven Gastbeitrag von Frau Ruppert erfahren, wodurch sich ihre Trainerausbildung auszeichnet und warum diese vielleicht auch für Sie durchaus eine Überlegung wert ist.

Carmen Ruppert setzt sich seit dem Jahr 1996 für Kinder und ihre Rechte ein

Umso früher es uns gelingt, Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter beizubringen, dass sie gewisse Situationen keinesfalls erdulden müssen, sondern sich dagegen auflehnen können, umso besser ist es. So können Sie sich nämlich auch zur Prävention vor jeglicher Gewalt oder Mobbing zur Wehr setzen, falls dies notwendig sein sollte. Sie erhalten aufgrund dieses Selbstbewusstseins eine ganz andere Körpersprache, die sie wiederum seltener zum Opfer werden lässt. Das ist auch der Grund, warum der Präventions- und Selbstbehauptungskurs gezielt trainiert, „Stopp“ oder „Nein“ zu sagen, wenn Sie das Verhalten eines Menschen stört oder es zu Übergriffen kommt.

Die Inhalte des „Starke Kinder“ Kurs im Überblick

Als Eltern würde man sich wünschen, dass die eigenen Kinder in einer Welt groß werden, in der absolut keine Gefahr droht, doch die Realität sieht leider anders aus. Im Kurs von Carmen Ruppert lernt der Nachwuchs daher: die Wirkung und den gezielten Einsatz von Körpersprache, die Kraft von Blickkontakten sowie der Stimme, Abwehrbewegungen, die jedoch an die jeweilige Situation angepasst werden, die anderen zu respektieren und auch selbst klare Grenzen zu ziehen, Verletzungen der eigenen Privatsphäre nicht zu tolerieren, sondern sich zur Wehr zu setzen, einen empathischen Umgang mit Mitmenschen.

Als „Starke-Kinder“ Trainer*in durchstarten – so gelingt’s

Sie haben ein Herz für Kinder, besitzen eventuell, jedoch nicht zwingend, eine pädagogische Vorbildung und sehen es als Ihre Berufung, Heranwachsende dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dann ist die umfassende Trainerausbildung von Carmen Ruppert der richtige Weg für Sie. Dank dieser werden Sie Teil eines Teams, das bereits jetzt im gesamten D-A-CH-Raum tätig ist. Dank dieser Ausbildung haben Sie nicht nur die Chance, wirklich etwas zu bewegen und Kindern dabei zu helfen, ein freies Leben zu führen, zudem genießen Sie absolute Flexibilität, wenn es um Ihre Arbeitszeiten geht und erhalten einen überdurchschnittlichen Lohn.

Helfen Sie Kindern dabei, selbstbewusst, frei und glücklich zu werden

Sollten Sie den tiefen Wunsch in sich spüren, jungen Menschen das Selbstvertrauen zu vermitteln, das Sie gerne früher ebenfalls gehabt hätten, dann wagen Sie den Sprung. Gehen Sie diesen einzigartigen Weg. Weitere Informationen über die Ausbildung finden Sie hier:

www.carmen-ruppert-akademie.de

Carmen Ruppert ist Gründerin des Selbstbehauptungsprogramm „Starke Kinder“ in der ganzen D-A-CH-Region.

Sie unterstützt Kinder, damit diese zu starken, selbstbewussten und selbstbestimmten Wesen werden.

In der Carmen Ruppert Akademie bildet sie KindertrainerInnen in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz aus.

Firmenkontakt

Carmen Ruppert Persönlichkeitstraining

Carmen Ruppert

Öschelbronner Str. 28

71159 Mötzingen

07457 696473

carmen@carmen-ruppert.de

http://www.carmen-ruppert.de

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr.

57647 Enspel

02661 2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.