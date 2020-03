Caseking übernimmt die exklusive Distribution von Singularity Computers in der EU

Berlin, 30.03.2020

Caseking, ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler für alle Computer-Freaks, PC-Gamer und Anwender, die mehr wollen als nur Standardware, übernimmt ab sofort die exklusive Distribution des australischen Gehäuse- und Wasserkühlungsspezialisten Singularity Computers. Die Caseking Gruppe ermöglicht eine flächendeckende Distribution in der gesamten Europäischen Union.

Singularity Computers bietet ein umfangreiches Portfolio an einzigartigen Wasserkühlungskomponenten, Showcase-Gehäusen und Modding-Zubehör. Der Hersteller fokussiert sich auf das Erschaffen fortschrittlicher und künstlerischer Produkte für Enthusiasten und das Kreieren neuer Trends. Als Händler für außergewöhnliche und extravagante Computer-Hardware und -Zubehör ist Caseking somit der ideale Partner.

Kunden können sich direkt zum Start bereits auf eine Auswahl von fast 100 Produkten freuen. Im Folgenden ein kurzer Überblick:

Wraith Mini-ITX-Showcase (GESL-001)

Mit seinen durchsichtigen Acrylglas-Seitenwänden bietet der Wraith eine freie Sicht auf die verbaute Hardware. Das Gehäuse bietet eine besonders große Distro-Plate hinter dem Mainboard-Tray, die als Ausgleichsbehälter dient und mit einer D5-Pumpe ausgestattet werden kann.

Die Grafikkarte wird vertikal installiert, das erforderliche Riser-Kabel ist bereits enthalten. Mit einem optionalen LED-Streifen kann man die Distro-Plate zum Leuchten bringen.

Spectre 2.0 Showcase (GESL-002, GESL-003)

Das Spectre 2.0 ist ein großes Showcase-Gehäuse mit einer riesigen Distro-Plate aus Acrylglas, in die eine D5-Pumpe integriert werden kann. Im Mainboard-Tray sind bereits Kanäle eingearbeitet, die eine saubere Kabelführung ermöglichen.

Grafikkarten werden in diesem vollblütigen Showcase-Tower ausschließlich vertikal montiert. Mit zwei weiteren, separat erhältlichen Distro-Plates lässt sich das Erscheinungsbild weiter verbessern.

Modulare Wasserkühlungskomponenten

Singularity Computers entwickelt ständig neue Produkte und verbessert seine breite Palette individueller Wasserkühlungskomponenten, einschließlich Pumpen, Ausgleichsbehälter und Distro-Plates. Die modularen Bauteile sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich – perfekt für das nächste Projekt.

Außerdem lässt sich das Aussehen jederzeit dem eigenen Geschmack anpassen, indem man einzelne Komponenten neu miteinander kombiniert.

Das Singularity Computers Sortiment bei Caseking: https://www.caseking.de/singularity-computers

Die Singularity Computers Produkte sind ab sofort bei Caseking erhältlich. Eine Abholung im Berliner Ladengeschäft ist aufgrund der Coronakrise aktuell nicht möglich.

