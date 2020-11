Catana Capital: LI Data Intelligence Fund German Equities

Catana Capital und LEHNER INVESTMENTS lancieren neuen Big Data und KI-basierten Long-only Aktienfonds auf ein breites deutsches Aktienuniversum

Frankfurt am Main, 30. November 2020. Nachdem Catana Capital in der Vergangenheit bereits erfolgreich Künstliche Intelligenz (KI)-Produkte lanciert hat, startet das deutsche FinTech als Pionier in der Big Data und KI-gesteuerten Geldanlage nun als Advisor gemeinsam mit LEHNER INVESTMENTS als Initiator den LI Data Intelligence Fund German Equities (ISIN: DE000A2P36C4), einen Long-only Aktienfonds auf ein breites deutsches Aktienuniversum.

“Im Rahmen vieler Gespräche und dem positiven Feedback in Bezug auf unsere bisherigen KI-Produkte und insbesondere auf unsere Overlay-Strategien für institutionelle Anleger, wurde in der Vergangenheit des Öfteren der Wunsch nach einem Long-only Produkt auf Basis unserer Big Data und KI-getriebenen Strategien geäußert. Diesen Wunsch möchten wir gerne mit dem LI Data Intelligence Fund German Equities nachkommen und bieten damit ein innovatives und konkurrenzfähiges Big Data und KI-gesteuertes Produkt auf den deutschen Aktienmarkt an”, so Bastian Lechner, Gründer und CEO von Catana Capital.

Ziel des LI Data Intelligence Fund German Equities ist es, die langfristige Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes zu übertreffen. Zur Steuerung des Fonds werden große digitale Datenmengen im Rahmen eines Big Data-Ansatzes in Verbindung mit künstlicher Intelligenz analysiert. In Kombination mit weiteren Informationen werden so positive oder negative Indikatoren (Big Data Scores) für die entsprechenden Aktien abgeleitet. Durch vollautomatisierte Handelssignale wird so alle drei Wochen ein Basket mit den 30 besten deutschen Aktien auf Basis der Big Data Scores zusammengestellt und im LI Data Intelligence Fund German Equities abgebildet. Diskretionäre Handelsentscheidungen seitens des Fondsberaters werden nicht getroffen. Der Fonds ist mit nur 0,95% Verwaltungsvergütung p.a. inklusive KVG- und Depotbank-Gebühren und ohne Performance Fee sehr attraktiv gepreist.

Bei der Handelsstrategie des LI Data Intelligence Fund German Equities handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bereits seit knapp eineinhalb Jahren aufgelegten Solactive Data Intelligence Germany Index NTR (ISIN: DE000SLA70A7), der dieses Jahr bisher +12% erreichen konnte und damit den CDAX, als Maß für den breiten deutschen Aktienmarkt, um ca. 11% outperformt hat.

Der Fonds wird in der Regel bis zu 100% in Aktien investieren und bietet eine starke Performance insbesondere in Wachstumsphasen durch Selektion der Titel mit den höchsten Big Data Scores. Durch das regelmäßige Rebalancing ist zudem ein schneller Wechsel zwischen Industrien, Sektoren und Faktoren der Aktien möglich.

Fonds-Details:

– Name: LI Data Intelligence Fund German Equities

– ISIN: DE000A2P36C4

– Fonds-Typ: UCITS (Deutschland)

– Kategorie: Aktienfonds (Deutschland)

– Anlagestil: Long-only / Deutsche Aktien

– Strategie: Big Data und KI Aktienselektion

– Währung: EUR

– Verwaltungsvergütung: 0,95% p.a.

– Initiator: LEHNER INVESTMENTS

– Berater: Catana Capital

– KVG: Ampega

– Verwahrstelle: Hauck und Aufhäuser

Weitere Informationen unter: https://catanacapital.com/de/fonds/data-intelligence-fund-german-equities/

Die Catana Capital GmbH ist ein nach § 32 KWG lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main. Das FinTech wurde im August 2015 gegründet und berät u.a. den Data Intelligence Fund, einen vollständig auf Big Data und künstlicher Intelligenz basierten Publikumsfonds. Catana Capital versteht sich als Pionier in der Entwicklung neuer Ansätze im Asset Management und bietet innovative Anlageprodukte für Privatanleger & institutionelle Kunden an.

Kontakt

LEHNER INVESTMENTS

Philipp Wirth

Friedensstrasse 7

60311 Frankfurt am Main

+49 151 744 17338

pw@lehnerinvestments.com

https://www.lehnerinvestments.com/

Bildquelle: Myvector / Shutterstock.com