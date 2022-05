Caterpillar stellt neue kompakte Radlader vor

Der kompakte Radlader ist in vielen Branchen beliebt, von der Abfallentsorgung bis zum Landschaftsbau. Und in der Landwirtschaft sind diese vielseitigen Werkzeugträger ein alltäglicher Anblick auf vielen Betrieben. Caterpillar erhöht den Einsatz mit drei neuen kompakten Modellen, die eine Menge neuer Funktionen mitbringen.

„Es handelt sich um die größte Veränderung dieser Maschinen seit 15 Jahren“, sagt Eli Abi-karam, Produktanwendungsspezialist bei Caterpillar.

Abi-karam präsentierte die Maschinen in einer virtuellen Veranstaltung zusammen mit Jas Kundra, Vertriebs- und Marketingmanager für kompakte Radlader. Abi-karam betont, dass die neuen Maschinen in drei wichtigen Bereichen verbessert wurden. Er erklärt, dass die neuen CAT-Maschinen jetzt mit einer vollwertigen Radladerkabine ausgestattet sind, dass es mehr Funktionen und Optionen für den Antriebsstrang gibt und dass die Hydraulik und die Maschinenstruktur geändert wurden, um die Arbeitskapazität zu verbessern.

Die drei neuen Modelle sind der 906, 907 und 908. Das Unternehmen wird den ursprünglichen 903 in diesem Teil der Produktlinie beibehalten, aber die drei neuen Maschinen ersetzen ihre Vorgängermodelle.

Kundra setzte sich in die Kabine, um die neuen Funktionen zu zeigen. Die Maschinen behalten das zweitürige Design bei, wodurch die Reinigung der Kabine erleichtert wird. Die Windschutzscheibe besteht jetzt aus einem einzigen Stück Glas und ermöglicht eine um 60 % bessere Wischerabdeckung.

Die Fahrerkabine bietet außerdem eine verbesserte Schalldämmung, die den Geräuschpegel in der Kabine auf 71 dB reduziert. In Kombination mit den am Sitz angebrachten Bedienelementen erhöhen diese neuen Maschinen den Fahrerkomfort.

Verbesserter Antriebsstrang

Alle drei Maschinen erhalten auch eine Vergrößerung des Kraftstofftanks. Der 906 erhält eine Vergrößerung um 30 % und die 907 und 908 eine Vergrößerung des Kraftstofftanks um 12 %. So kann der Fahrer länger arbeiten.

Die neuen Radlader verfügen jetzt über ein serienmäßiges Druckausgleichsventil, mit dem der Fahrer Anbaugeräte steuern und hydromechanische Anbaugeräte nahtlos bedienen kann.

Eigenschaften für die Landwirtschaft

Die Maschinen arbeiten mit einer breiten Palette von Anbaugeräten, darunter Schneefräsen, Schneeflügel, Schneeschieber, Ballenspeere, Leichtgutschaufeln und Seitenauswurfschaufeln.

Für den 908M ist auch ein Hochhubsatz erhältlich, der in der Landwirtschaft von Vorteil ist, wo das Erreichen von großen Lastwagen oder Fütterungssystemen eine Herausforderung sein kann.

