Caya will innerhalb eines Jahres CO2-neutral werden

Berlin. Caya hat anlässlich des Earth Days angekündigt, bis zum nächsten “Tag der Erde” im Jahr 2022 klimaneutral werden zu wollen. Dafür hat der Digitalisierungs-Enabler eine Kooperation mit ClimatePartner vereinbart. Der Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen unterstützt die Berliner im ersten Schritt, ihre CO2-Bilanz zu berechnen. Daraus wird dann eine Klimaschutzstrategie abgeleitet, um Kohlendioxid zu reduzieren und parallel dazu verursachte CO2-Emissionen zu kompensieren.

“Informationen auf toten Bäumen durch die Gegend zu schicken, ist absurd, unbequem, unzuverlässig und schlecht für die Umwelt”, sagt Caya-Geschäftsführer Alexander Schneekloth. “Deshalb”, so fügt er hinzu, “digitalisieren wir die Eingangspost unserer Kunden. Dieses Verfahren ist ein erster Schritt, da mehr als 90 Prozent der Briefe datenschutzkonform vernichtet und vor allem recycelt werden. Das verbessert die CO2-Bilanz stärker als das klassische Abheften oder das Entsorgen im Hausmüll. Jetzt wollen wir durch das klimaneutrale Anbieten unserer Leistungen einen weiteren negativen Aspekt eliminieren.”

In zwei Etappen zur Klimaneutralität

Zunächst ermittelt ClimatePartner, wo Caya wie viel Energie verbraucht und CO2 ausstößt. “Anhand dessen können wir dann Maßnahmen zur Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes ableiten. Was nicht einzusparen ist, werden wir durch Aufforstung ausgleichen”, kündigt Alexander Schneekloth an. “Unser Ziel ist es, auf diese Weise bis zum 22. April 2022 klimaneutral zu werden.” Ist dies erreicht, vergibt ClimatePartner ein Zertifikat, das jährlich erneuert werden soll. So können umweltbewusste Caya-Kunden sichergehen, dass ihr Dienstleister einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Außerdem kann das Caya-Team sich damit einen Herzenswunsch realisieren, da das Thema Nachhaltigkeit allen sehr wichtig ist.

Über Caya:

Caya ist ein führender Digitalisierungs-Enabler für kleine und mittelständische Unternehmen. Dazu digitalisiert Caya die tägliche Briefpost seiner Kunden und bietet mit der Document Cloud ein smartes Dokumenten-Management-System an. Mit der Anbindung an mehr als 30 Lösungen, darunter Buchhaltungs- oder Projektmanagementsoftware, liefert Caya die Grundlage für automatisierte, digitale Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei eine intuitive Bedienung ohne hohe Implementierungshürden bzw. Einführungsaufwand. Mehr als 10.000 Kunden profitieren bereits insbesondere von Effizienzsteigerungen, einem einfachen, ortsunabhängigen Zugriff auf ihre Dokumente sowie einer revisionssicheren Ablage. Caya wurde 2017 von Alexander Schneekloth gegründet und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.getcaya.com

