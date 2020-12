CBD-Gewinnspiel: Mit einem Like bestes CBD-Öl gewinnen

Mit CBDkaufen.com einfachst CBD-gewinnen

Berlin, den 24.12.2020: Anlässlich des Weihnachten und des gelungenen Relaunchs vom CBD-Shop cbdkaufen.com kann man nun in einem exklusiven CBD-Gewinnspiel für alle CBD begeisterten einen Jahresvorrat an Cannabidiol gewinnen. Verlost werden Preise im Wert von über 1000,- EUR. Die illustren Preise bestehen aus CBD-Kristallen, sowie Vollspektrum CBD-Ölen in den Konzentrationen von 5% bis 20% von der bekannten CBD-Marke C-B-D.ONE.

Wie kann man CBD gewinnen?

Um teilnehmen zu können, muss man einfach die Seite von Cbdkaufen.com auf Instagram oder Facebook liken und sharen. Mit jeder sozialen Interaktion wird dabei die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, dass man gewinnen kann.

Das Gewinnspiel läuft allerdings direkt über die Startseite von cbdkaufen.com, weswegen man seine social shares und follows darüber verbinden sollte.

Das Beste dabei: Wenn man dem CBD-Shop in den Sozialen Medien folgt, hat man nicht nur die Chance bei dem Gewinnspiel zu gewinnen, sondern man kann so auch auf dem Laufenden bleiben, was die Produkte von cbdkaufen.com angeht.

Das kann man gewinnen

Als Hauptgewinn verlost cbdkaufen ein Überraschungs-Set von CBDkaufen.com bestehend aus CBD-Body Butter, CBD Lippenpflege, CBD-Waschlotion, CBD-Öl und CBD-Pfefferminz-Spray im Wert von 300,- Euro. Die weiteren Preise bestehen aus einem Jahresvorrat an CBD-Kristallen, die man problemlos zu einem CBD-Öl verarbeiten kann.

Außerdem können sich zwei Gewinner über das Premium “CBD-Öl 20 %” von C-B-D.ONE im Wert von je 89,- Euro freuen. Die CBD-Öle der Firma C-B-D.ONE stehen für Hochwertigkeit und Natürlichkeit. Sie kommen aus 100% biologischem Nutzhanf-Anbau aus Deutschland. “Dem Nutzhanf, der uralten Kulturpflanze den Respekt und die Wertschätzung wieder zu geben, die er verdient” – das ist der Leitspruch des deutschen CBD-Produzenten C-B-D.ONE.

Das C-B-D.ONE CBD ÖL 20% ist ein Vollspektrum CBD-Öl erster Güte. Es enthält, Cannabidiol, Terpene und natürlich vorkommende Hanf Moleküle.

Jede Flasche C-B-D.ONE CBD ÖL 20% enthält 10 ml Bio-Hanf-Extrakt mit 20% (2000 mg) CBD und ein einziger Tropfen enthält ca. 6,7 mg Cannabidiol.

Das CBD-Öl von C-B-D.ONE beinhaltet weniger als 0,2% THC und ist somit in Deutschland legal erhältlich.

Das CBD-Öl wird aus Cannabissorten gewonnen, die einen hohen Anteil an CBD und einen geringen Anteil an THC aufweisen. Die CBD-Öle von C-B-D.ONE werden des Weiteren in spezialisierten Labors nach strengen GMP-zertifizierten Verfahren hergestellt und getestet und sind frei von synthetischen Inhaltsstoffen.

Wer nun am CBD-Gewinnspiel teilnehmen mag, kann dies einfach bis Neujahr 2021 in dem CBD-Onlineshop CBDkaufen.com machen.

cbdkaufen.com ist der CBD-shop für alle, die Cannabidiol kaufen möchten. Beste Bio-Qualität aus garantiert kontrollierter europäischer Herkunft. Garantiert Schadstoff-frei und unter strengsten Bedingungen geprüft bietet der Shop geprüfte Trusted Shops Qualität.

