CBD Öl 20 %: Die beliebte Dosierung des Cannabidiols

Nicht das stärkste, doch sehr beliebt: 20% CBD-Öl

Berlin, 08.08.2020, – Als einer der ältesten Onlineshops für Cannabidiol, weiss CBDkaufen.com ziemlich genau bescheid, wenn es um das Thema CBD-Öl geht. Nun erweitert der CBD-Shop sein Sortiment schon zum zweiten Mal in diesem Jahr und bietet nun neben den Vollspektrum-CBD Ölen der Marke C-B-D.ONE auch THC-freie CBD-Öle in den Konzentrationen von 5-30% an.

Wer an CBD-Öl denkt, will oftmals ein Öl kaufen, welches eine hohe Dosierung des Wirkstoffs aufweist. Der Grundgedanke dahinter ist oftmals der: ” viel hilft viel!” ob und wie das stimmt, gehen bereits einige Studien nach. Beim CBD Online Shop “CBDkaufen.com” zumindest ist das Vollspektrum ” CBD Öl 20 %” Cannabidiol der Verkaufsrenner.

– Das beste aus dem Hanf: Vollspektrum Öl

Was der Unterschied zwischen Vollspektrum-Öl und einem reinen CBD-Öl ist, ist schnell erklärt, doch auch hier gibt es himmelweite Unterschiede.

Der CBD-OnlineshopCBDkaufen.com weiss hier ganz genau bescheid und er bietet eine erlesene Auswahl der besten Vollspektrum CBD-Öle zum kaufen an. Im Grunde genommen bietet ein Vollspektrum Öl alles, was die Nutzhanf-Pflanze selbst zu bieten hat. Das gesamte Spektrum der Wirkstoffe wird hier abgebildet. Im Vergleich dazu stehen die CBD Öle wie zum Beispiel von der Marke Candropharm oder auch aus der neuen Produktlinie von C-B-D.ONE, die auf reines CBD mit MCT-Öl setzen. Das kann man sich etwa so vorstellen, wie ein Vergleich zwischen braunem Zucker und reinem kristallinen Zucker. Gerade auch die neue Produkt-Erweiterung hat es in sich:

– CBD-Öl ohne THC

Gänzlich ohne THC kommt das neue CBD-Öl von C-B-D.ONE aus. Darum ist es besonders bei Sportlern, Autofahrern und allen beliebt, die komplett auf THC in ihrem CBD-Öl verzichten wollen. Aber auch Tiere und Leute, denen der “hanflastige”Geschmack nicht gefällt, kommen bei dem neutralen Geschmack des THC-freien CBD-Öls auf Ihre Kosten.

-Der CBD-Öl 20% Preisvergleich

Der CBD-Öl 20% Preisvergleich auf CBD kaufen.com zeigt es ganz klar: der Gewinner für sowohl die Vollspektrum Öle, als auch die CBD Öle ohne THC aus reinem Cannabidiol sind in jedem Fall die Öle von C-B-D.ONE. Diese sind mit einem Durchschnittspreis von 49,- EUR wesentlich günstiger, als alle Öle der Konkurrenz, auch wenn sie in Sachen Qualität keine Abstriche machen, denn die CBD-Öle von C-B-D.ONE sind ebenfalls streng qualitätsgeprüft und frei von Schadstoffen wie Schwermetallen oder Pestiziden.

CBD-Öl 20% oder doch noch stärker?

Auch wenn das CBD-Öl 20% bisher der Verkaufsschlager vom CBD-Onlineshop CBDkaufen.com war, wird ihm vielleicht der Rang durch das neu eingeführte CBD-Öl 30% von C-B-D.ONE abgeluchst. – Schließlich hat das neue CBD-Öl insgesamt 3000mg Cannabidiol und verfügt nachweislich über kein THC, was es ganz besonders sicher macht.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und ein CBD Öl 20% kaufen möchte, kann mit dem Gutscheincode “cbd-oel-20” im August 2020 auf CBDkaufen.com 5% auf die CBD-Öle mit 20% von der Hausmarke C-B-D.ONE erhalten.

cbdkaufen.com ist der Onlineshop für CBD im Internet. Als einer der ersten CBD-Shops in Deutschland bietet der Onlinehändler kostenlosen, bundesweiten Versand auf alle Produkte sowie 30 Tage Rückgaberecht, für alle, die ihr CBD-Öl kaufen.

Kontakt

CBDkaufen.com

Philipp Rauch

Korsörer Str. 17

10437 Berlin

030-40007712

pr@cbdkaufen.com

https://cbdkaufen.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.