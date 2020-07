CBD Öl kaufen – alle Informationen zusammengefasst

CBD Öl kaufen ist im Trend. – Doch worauf achten?

CBD Produkte erfreuen sich in den letzten Jahren auch in Deutschland einer wachsenden Beliebtheit. Denn immer mehr Verbraucher wissen die beruhigenden Aspekte zu schätzen und möchten CBD Öl kaufen.

Trotzdem herrschen immer noch einige Vorurteile, denn bei Cannabidiol handelt es sich um eine Substanz, die aus Hanf gewonnen wird. Wer das Wort “Hanf-Öl” und “Cannabis-Öl” hört, denkt zunächst einmal an seine Rauschwirkung. Tatsächlich ist es aber nicht so, denn Rauschzustände gibt es bei der Anwendung von CBD Öl nicht. Denn es hat keine psychoaktive Wirkung. In Deutschland hat CBD Öl noch keine Zulassung, um als Lebensmittel oder Arzneimittel verwendet zu werden. Dennoch wurden ihm schon früher heilende Wirkungen zugesprochen. Doch was ist tatsächlich die CBD Öl Erfahrung bei der Verwendung? Welche unterschiedlichen Herstellungsverfahren gibt es und wie wird CBD Öl hergestellt?

– CBD Öl kaufen – Was ist CBD Öl?

CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol. Immer mehr Leute in Deutschland kaufen CBD Öl und berichten von ihrer CBD Öl Erfahrung. Cannabidiol wird aus Nutzhanf gewonnen. Da dieser nur einen niedrigen THC-Gehalt besitzt, darf er legal in Deutschland angebaut werden. CBD kommt in den Blüten und im oberen Bereich der Hanfpflanze in höherer Konzentration vor. Die Teile werden nach der Ernte entweder extrahiert oder aber sie werden in Öl eingelegt. Qualitativ besonders hochwertig sind Cannabinoide Extrakte, die mit einer CO2 Extraktion gewonnen wurden. Denn dieses Verfahren verzichtet auf hohe Hitze und dadurch bleiben sämtliche Wirkstoffe der Pflanze erhalten – auch die Phytocannabinoide, nur THC ist hiervon ausgenommen.

– CBD Öl kaufen – welche unterschiedlichen Herstellungsverfahren gibt es?

Um CBD (Cannabidiol) zu gewinnen, gibt es verschiedene Verfahren. In der Hanfpflanze liegt CBD in Form von Carbonsäure vor. Dabei handelt es sich um einen inaktiven Inhaltsstoff. Durch eine enzymatische Katalyse oder durch Erhitzen wird aus der Carbonsäure ein Kohlenstoffdioxid-Molekül abgespalten. Es gibt verschiedene Verfahren, um CBD zu extrahieren. Möglich sind:

– Erhitzung

– CO2 Extraktion

– Extraktion mit Alkohol

– Extraktion mit Butan

– Ultraschall Extraktion

Die Extraktion von CBD Öl durch Erhitzung hat Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass bei einer hohen Temperatur die Extraktion nur wenige Sekunden dauert. Hierfür wird die Pflanze bis auf 210° erhitzt. Allerdings geht dies auch auf Kosten der Qualität. Vor allem die Terpene leiden unter der Erhitzung, wodurch ihre Wirkung verloren geht.

Normalerweise wird Pflanze in zwei Schritten erhitzt. In der ersten Stufe wird der Hanf 10 bis 20 Minuten lang auf etwa 100 bis 110° erhitzt. Dadurch verdampft die in den Pflanzen befindliche Restfeuchte. In der zweiten Stufe wird dann 1 Stunde lang die Pflanze auf 120° gebracht.

– CO2 CBD Extraktion

Die CO2 Extraktion ist das Verfahren, dass bei CBD-Extrakten oft verwendet wird, denn es hat zahlreiche Vorteile. Zunächst einmal wird der Hanf nur auf 100 bis 150° erhitzt und gleichzeitig zerkleinert. Das in der Pflanze befindliche CBDA wird in CBD verwandelt. Im Anschluss daran wird flüssiges, Kohlenstoffdioxid auf 50 bis 70 bar komprimiert und in den Extraktor geleitet. In ihm befindet sich bereits das Pflanzenmaterial und die extrahierten Inhaltsstoffe werden danach mit einem Separator von den Pflanzenresten mithilfe von Temperatur und Druck getrennt.

Dieses Herstellungsverfahren gilt als besonders schonend, denn die in den Blüten und Pflanzen enthaltenen Substanzen, wie beispielsweise Terpene, bleiben dabei unbeschädigt. Hinzu kommt, dass es sich hierbei um ein umweltschonendes und kostengünstiges Verfahren handelt. Denn Kohlendioxid kommt auch in der Natur vor. Es werden keinerlei Reste hinterlassen, denn das Kohlendioxid verwandelt sich nach der Erwärmung in Gas und verflüchtigt sich.

CO2 gilt als eine besonders umweltfreundliches Extraktionsmittel. Denn in der Industrie fällt es als Nebenprodukt an. Es ist eine Wiederverwendbarkeit gegeben und auch mit niedrigen Temperaturen ist eine gute und energiesparende Extraktion möglich. Die Extraktionsmethode ist günstig, da keine strengen Umweltvorschriften eingehalten werden müssen.

– CBD-Öl Extraktion mit Alkohol

Eine weitere gängige Methode, die sehr häufig eingesetzt wird, ist die Extraktion von CBD mit Alkohol. Alkohol ist ebenfalls ursprünglich ein organisches Material. Er wird beispielsweise produziert, indem Pflanzen fermentiert werden. Außerdem extrahiert Alkohol nicht nur polare, sondern auch unpolare chemische Verbindungen.

Das bedeutet, dass Alkohol mehr Substanzen extrahiert, als zum Beispiel CO2. Dadurch sind in diesem CBD Öl komplexere Extrakte enthalten. Die Extraktion ist als unbedenklich eingestuft und dem Alkohol werden auch antimikrobielle Eigenschaften zugesprochen.

– CBD-Öl Extraktion mit Butan

Wie der Name schon aussagt, wird bei diesem Extraktionsverfahren Butan verwendet. Butan ist ein leicht entzündlicher Stoff, daher sind bei der Extraktion von CBD Öl bestimmte Verfahren vorgeschrieben. So muss zum Beispiel die Extraktion in einem geschlossenen Regelkreis durchgeführt werden. Nur so ist gewährleistet, dass während der CBD Herstellung kein Butan Gas entweichen kann.

Butan hat einen niedrigen Siedepunkt (-1°) und ist in der Anschaffung sehr preiswert. Allerdings handelt es sich bei Butan um ein Produkt aus Erdöl und somit ist es nicht ressourcenschonend und nicht nachhaltig. Bei unsachgemäßer Nutzung besteht die Gefahr einer Explosion. Des Weiteren darf kein verunreinigtes Butan verwendet werden.

– Unterschiede zwischen CBD Öl, Cannabis Öl und Hanf-Öl

Bei Cannabis-Öl handelt es sich um den Überbegriff für verschiedene Öle, die aus der Hanfpflanze gewonnen werden. Ihnen ist eines gemeinsam: sie stammen aus der Cannabispflanze und nicht aus deren Samen. Dabei muss unterschieden werden zwischen:

– der Extraktionsmethode

– dem Gehalt der enthaltenen Cannabinoiden

– die verwendeten Pflanzenteile

– die Pflanzengattung

Der Fokus liegt bei CBD Öl auf den nicht psychoaktiven Hanf Cannabinoiden und dem psychoaktiven Wirkstoff THC. Der letztgenannte Wirkstoff ist derjenige, der beim Hanf den rauschenden Effekt auslöst. Dahingegen ist dies bei CBD nicht der Fall, denn hierbei handelt es sich um einen nichtpsychoaktiven Stoff, das bedeutet, dass CBD keinen Rausch auslöst.

Da CBD Öl nicht aus dem Samen der Hanfpflanze stammt, enthält dieses, wenn Sie CBD Öl kaufen, kein THC. Trotzdem kann es sein, dass geringe Spuren enthalten sind. Denn es kann passieren, dass an dem Pflanzenmaterial auch etwas Samen anhaftet. Daher wird bei Hanfsamenöl, bei Cannabis Öl und bei CBD Öl auch nicht von Hanföl gesprochen. Des Weiteren wird CBD Öl aus Nutzhanf gewonnen, der nur sehr geringe rauschbringende Eigenschaften besitzt.

– Hanfextrakt gilt bei den Cannabis Ölen als Grundlage

Öle aus der Cannabispflanze werden aus verschiedenen Cannabis Gattungen und verschiedenen Pflanzenteilen hergestellt. Welche gewählt werden, ist dafür abhängig, welches Öl gewünscht ist. Zum Beispiel dient der Hanfextrakt, der harzig ist und nicht flüssig, als Grundlage für Hasch Öl oder “Rick Simpson Öl”. Der Hanfextrakt kann mit Kokosöl, einem anderen Pflanzenöl oder mit Hanfsamen vermengt werden. Der Kauf von CBD-Ölen ist in Deutschland nur legal, wenn diese weniger als 0,2% THC beinhalten. Um für eine Verwendung als Nahrungsmittel in Frage zu kommen, darf der Gehalt an THC 0,005% nicht übersteigen. Dennoch erkennt die BVL in Deutschland momentan keine Verkehrsfähigkeit von CBD-Öl als Nahrungsmittel an.

Dahingegen gilt CBD Öl in England als Nahrungsergänzungsmittel. In Deutschland gilt es allerdings nicht mehr als verkehrsfähiges Nahrungsmittel, da die europäische Union es im Jahr 2019 rückwirkend zum Jahr 1997 auf die Liste neuartiger Lebensmittel gesetzt hat. Manchmal wird es auch mit kaltgepressten Hanfsamen Öl gemischt. Denn Hanfsamen Öl besitzt viele Inhaltsstoffe, die als gesund gelten. Dazu gehören beispielsweise Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. CBD Öl kann in Flaschen für eine äußere Anwendung oder in Form von Kapseln für die orale Anwendung gekauft werden.

– CBD Öl: nicht psychoaktives Öl

CBD Öl erhält im Höchstfall einen Gehalt an THC, der unterhalb von 0,2 % liegt. Das ist das gesetzliche Limit. Möglich ist der Gehalt an THC nur dadurch, dass an den verarbeiteten Hanf Pflanzen Samen kleben können. Denn im Gegensatz zu Cannabis Öl wird CBD Öl ausschließlich aus der Pflanze extrahiert und nicht aus dem Samen. Es werden die Blüten verwendet, aber auch die Stängel. Beide enthalten kein oder kaum THC. Bei der verwendeten Hanfpflanze handelt es sich genau genommen um Nutzhanf, der generell schon deutlich weniger THC enthält, als im Vergleich zu anderen Cannabis Arten. Dadurch ist es möglich CBD Öl in Deutschland legal zu kaufen.

– Hasch Öl: Reich an THC

Bei Hasch handelt es sich um Harz, das in Blöcken oder Platten gepresst ist und ausschließlich aus den weiblichen Cannabispflanze bzw. aus deren Pflanzenteilen gewonnen wird. Diese sind voll mit Drüsen und Pflanzenhaaren und dadurch besonders reich an Cannabinoiden und somit an THC. Hasch wird meistens geraucht oder inhaliert. Es kann aber auch in Speisen verwendet werden.

Bei Hasch Öl handelt es sich eigentlich gar nicht um ein Öl, sondern um ein Produkt, das ebenfalls aus dem Harz der Cannabispflanze gefertigt ist. Es kann aber auch aus Marihuana gefertigt sein. Bei Marihuana handelt es sich um die getrockneten Blüten der Cannabispflanze. Der THC Gehalt liegt zwischen 10 “% und 30 %. Daher unterliegt Hasch Öl dem deutschen Betäubungsmittelgesetz und der Besitz wird von den Behörden strafrechtlich verfolgt.

– “Rick Simpson Öl”: besonders hoher THC-Gehalt

Bei Rick Simpson Öl – kurz RSO – handelt es sich um ein Öl, das aus einer Cannabis Indica Art hergestellt wird und extrem stark ist. Denn dieses Öl besitzt einen THC Gehalt von maximal 90 %. Der Name stammt von dem Anwender Rick Simpson. Er verletzte sich 1997 am Kopf und litt unter Klingeln im Ohr und chronischen Schmerzen.

Als kein Medikament aus der Schulmedizin half, beschloss er aus Marihuana Öl herzustellen und dieses zu verwenden. Die Anwendung führte zu einer Linderung der Symptome. Einige Jahre später erkrankte Simpson an Hautkrebs und erinnerte sich an die positiven Eigenschaften des THC Öls. Nach eigenen Angaben behandelte er erfolgreich seinen Hautkrebs, sodass dieser verschwand. Auch RSO Öl ist in Deutschland nicht legal zu erwerben

– CBD Öl Erfahrung – Wird CBD Öl medizinisch eingesetzt?

Die Hanfpflanze wird schon seit mehr als 4700 Jahren als Medizinpflanze eingesetzt. Dabei besteht sie aus mindestens 489 nützlichen Bestandteilen. Neben den Phytocannabinoiden besteht die Pflanze noch aus Flavonoiden, Terpenen und weiteren Pflanzenstoffen. Besonders wichtig sind aber die nachweislich 70 enthaltenen Phytocannabinoiden, bei denen am wichtigsten sind:

– Cannabidiole (CBD)

– Tetrahydrocannabinole (THC)

– Cannabinole (CBN)

– Cannabigerole (CBG)

Viele bringen Cannabis Öl mit dem berauschenden Cannabis in Verbindung. Doch tatsächlich handelt es sich bei dem Bestandteil, der für den Rausch verantwortlich ist, um das enthaltene THC. THC hat verschiedene Einflüsse auf das zentrale Nervensystem der Menschen. So heißt es, dass THC beruhigt, die Muskeln entspannt und Übelkeit unterdrückt.

Früher wurden für die medizinische Nutzung von Cannabis ausschließlich die weiblichen Blüten verwendet. Dies kann einem alten chinesischen Lehrbuch über Heilkunst und Botanik entnommen werden. 700 Jahre vor Christus wurde Marihuana bereits verwendet. Denn bei Ausgrabungen in den Yanghai Gräbern wurden Reste gefunden. In Indien gibt es Literatur, die aus dem Jahr 400 vor Christus stammt, in der zu entnehmen ist, dass Cannabis damals bei Schmerzen Verwendung fand.

In Europa wurde Cannabis erstmalig zwischen 1096 und 1099 in der Klostermedizin eingeführt. Verwendung fand das Rauschmittel bei Problemen mit den Bronchien und bei Rheuma. Außerdem wurde Cannabis als Opiumersatz genutzt. Im 19. Jahrhundert wurde Cannabis verwendet, um epilepsieähnliche Krämpfe, Migräne, Schlafstörungen und neurologische Probleme zu bessern. Erst im Jahre 1898 wurde der Einsatz von Cannabis von Aspirin verdrängt.

In Amerika war Cannabis zwischen 1842 und 1900 das Schmerzmittel, das am häufigsten genutzt wurde. Auch in Europa gab es zwischen den Jahren 1850 und 1950 mehr als 100 Medikamente, die Cannabis enthielten. Im 20. Jahrhundert nahm die Verschreibung mit Einführung der synthetischen Medikamenten ab. Der Grund war die Illegalisierung. Cannabis ist heute in vielen Ländern der Welt wieder für medizinische Anwendungen erlaubt. – Jedoch ist die Nutzung von Hanf-Produkten aus medizinischer Sicht nur für medizinal-Cannabis legal. – Medizinal Cannabis unterscheidet sich vom Nutzhanf dadurch, dass er einen hohen THC Anteil hat und an sonsten dem BTMG unterliegt.

– Warum ist CBD legal und Cannabis verboten?

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts konnte Cannabis in Form von Extrakten leicht gekauft werden. Es wurde sehr häufig von Ärzten verschrieben. In einer Opiumkonferenz in Genf unterzeichnete Deutschland im Jahr 1925 ein Abkommen über den Drogenhandel. Es wurde im Jahr 1928 in Kraft gesetzt. Neben harten Drogen wie Kokain und Heroin, wurde auch Cannabis mit in die Liste aufgenommen und somit den Opiaten gleichgestellt. Verantwortlich hierfür war vor allem Ägypten.

Indien widersprach dem aus kulturellen und religiösen Gründen und eigentlich wollte auch Deutschland Cannabis nicht mit in der Liste aufnehmen. Nachdem jedoch Indien mit Importbeschränkungen gedroht hatte, zeigte sich Deutschland bereit, die Liste auf Cannabis auszuweiten. Ende des 20. Jahrhunderts kam es dann zu einer endgültigen Illegalisierung durch ein neues Opiumgesetz. Das Betäubungsmittelgesetz vom 24. Dezember 1971 beruht noch heute auf eine Fassung des Opiumgesetzes des Deutschen Reiches aus dem Jahr 1929.

– Wo CBD Öl kaufen und der rechtliche Hintergrund in Deutschland

In Deutschland werden pflanzliche Extrakte in unterschiedliche Kategorien eingeordnet mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Sie können entweder als Grundstoffe, Aromen, Lebensmittel bzw. als Nahrungsergänzungsmittel gelten oder als Arzneimittel. Mit der Beschränkung von dem Verkauf und der Verwendung bestimmter Extrakte aus Pflanzen möchte die Regierung die Bevölkerung vor drohenden Gefahren schützen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es sich um sucht- oder rauscherzeugende Stoffe handelt. Diese können dann nicht legal erworben werden.

Öle und Extrakte, die einen hohen THC Anteil besitzen, können daher in Deutschland nicht legal gekauft werden. Sie unterliegen den Beschränkungen des Betäubungsmittelgesetzes und dürfen nur mit einer Verschreibung vom Arzt als Arzneimittel genutzt werden. Produkte mit einem hohen THC Gehalt sind auch im UN Abkommen aufgeführt, das den Verkehr mit Suchtstoffen regelt und verbietet. Dazu gehört CBD allerdings grundsätzlich nicht, denn hier ist der Anteil an Tetrahydrocannabinol nur sehr gering. Ist ein Pflanzenextrakt allerdings mehreren Kategorien zuzuordnen, dann führt dies zu Komplikationen. Das ist zum Beispiel bei Extrakten aus Cannabis der Fall. Daher muss im Fall von CBD-Öl immer unterschieden werden, ob es sich hierbei ein Öl mit sämtlichen Bestandteilen des Hanföls handelt oder um ein Öl, bei dem CBD isoliert ist.

– Verbot hängt vom Tetrahydrocannabinol Gehalt ab

Es gibt also durchaus Cannabisextrakte, die dem Betäubungsmittelgesetz zugeordnet werden müssen. In Deutschland liegt die Grenze bei CBD Öl bei einem maximalen THC Anteil von 0,2 %. Daher ist es relativ einfach zu erkennen, ob es sich um ein Produkt handelt, das dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt oder eben nicht.

Allerdings gibt es Diskussionen darüber, wie der THC Gehalt genau berechnet wird. Gelten die 0,2 % nur für den Extrakt oder für das gesamte Endprodukt? CBD Öl, das in Deutschland legal erworben werden kann, sollte bestimmte Richtwerte erfüllen, die das Bundesamt für Risikobewertung festgelegt hat. Die Richtwerte beziehen sich auf eine Milligramm Menge und auf das Körpergewicht. CBD Extrakte, die es in Deutschland gibt und die maximal einen Anteil von 0,2 % an Tetrahydrocannabinol enthalten, fallen nicht zwangsweise unter das Betäubungsmittelgesetz. – Das Bundesamt für Risikobewertung geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass eine Risikofreie Bewertung für CBD-Öle erst ab einem Gehalt von weniger als 0,005% THC bei einem Hanf-Extrakt für die Nahrungsaufnahme möglich ist.

– CBD Öl – Arzneimittel und verschreibungspflichtig?

Ende 2016 wurde CBD als Arzneimittelstoff in der Anlage 1 der Arzneimittelverschreibungsverordnung aufgenommen. In dieser Anlage sind die verschreibungspflichtigen Stoffe aufgelistet. Aus dem Grund ist der Verkauf von CBD als Arzneimittel in Deutschland offiziell nur dann legal, wenn es von einem Arzt verschrieben worden ist.

Trotzdem ist es in Deutschland legal möglich, verschiedene CBD Öle ohne Probleme über das Internet zu erwerben, wenn die medizinische Anwendung oder Einnahme als Nahrungsmittel ausgeschlossen ist. Denn der Verbraucherschutz und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit betrachten CBD Öl als neuartiges Lebensmittel und auch eine Arzneimittelzulassung gibt es momentan noch nicht. Daher ist CBD Öl als Lebensmittel in Deutschland nicht legal verkehrsfähig, sondern es ist tatsächlich eine Auslegungssache.

Zu der Zeit, als CBD als verschreibungspflichtige Substanz in der Liste aufgenommen wurde, galt für Produkte eine Übergangszeit, sofern sie bereits auf dem Markt vertreten waren. Daher gehen Experten davon aus, dass sich Verkäufer auf eine Duldung bei Problemen berufen können. Außerdem gibt es einige Experten, die bezweifeln, dass CBD haltige Lebensmittel überhaupt ein Arzneimittel sind. Die Bundesanstalt für Nahrungsmittel und Verbraucherschutz – BVL geht auf ihrer Webseite jedoch davon aus, dass die medizinische Wirksamkeit von CBD-Öl zunächst ausgeschlossen werden sollte, bevor es als Nahrungsergänzung oder Nahrungsmittel zugelassen würde.

Denn was als Nahrungsergänzungsmittel gilt und was als Arzneimittel, ist unter anderem davon abhängig, wie die Mittel beworben werden. Wenn der Verkäufer keine Aussagen tätigt, dass mit CBD Öl Krankheiten geheilt werden können oder dass keine Werbung mit krankheitsbezogenen Wirkungen getätigt wird, könnte CBD Öl als Nahrungsmittelergänzung verkauft werden, wenn zuvor die medizinische Wirksamkeit ausgeschlossen ist.

– CBD Öl kaufen bei cbd-kaufen.com – darauf müssen Sie achten

Die bei dem CBD-Onlineshop cbdkaufen.com angebotenen CBD-Öle sind zertifiziert und schadstofffrei. Außerdem wurden sie ausnahmslos in Bio Qualität gefertigt. Als Grundlage dient Nutzhanf, der in Europa angebaut wurde. Bei der Anpflanzung muss der Biobetrieb sich an die Gesetze halten und darf keinerlei Pestizide verwenden. Außerdem muss der Boden bereits seit mehreren Jahren pestizidfrei sein. Da Hanf in der Lage ist kontaminierte Böden zu reinigen und dabei wie ein Schmutzmagnet arbeitet, ist es sehr wichtig, dass der anbauende Bauer streng auf die Bodenqualität achtet. Es dürfen keinerlei Schwermetalle o. ä. vorhanden sein. Aus dem Grund unterliegen sämtliche Betriebe, von denen der Hanf für unser CBD Öl stammt, ständigen Kontrollen.

– Bioverfügbarkeit: Bei der Herstellung von CBD Öl achtet man darauf, dass die Pflanzen mit einer niedrigen Temperatur erhitzt werden. Dies dient dazu, das inaktive CBDA umzuwandeln in aktives CBD. Außerdem wird durch die moderate Erhitzung eine Caborxyl Gruppe entfernt. CBD Öle haben verschiedene Qualitäten. So sind ungefilterte CBD-Öle oftmals an ihrer schwarzen Farbe zu erkennen. Sie sind nicht rein haben oft noch Chlorophylle und weitere, sekundäre Pflanzenwirkstoffe. CBDA wird erst im Körper zu CBD umgewandelt, weswegen CBD in der Bioverfügbarkeit höher ist.

– Geschmack: Preiswerte und ungefilterte CBD Öle haben einen erdigen und bitteren Geschmack. Das liegt daran, dass noch einige Pflanzenstoffe und Chlorophyll enthalten sind.

– Reinheit: Einige auf dem deutschen Markt verfügbaren CBD-Öle sind nicht rein, sondern enthalten Zusatzstoffe. Dadurch kann es sein, dass das Öl bei Raumtemperatur halbfest wird und es erforderlich ist, dass es erwärmt wird. Außerdem lagern sich oftmals an den Seiten im Behälter Zusatzstoffe ab. Dies kommt unter anderem auch durch Pflanzen-Wachse zu Stande. Dies sind allerdings keine – die CBD-Extrakt mindernden Eigenschaften, sondern nur Varianten verschiedener Herstellungsweisen. Was die Qualität allerdings ausmacht, ist die Reinheit des Ausgangsmaterials, des Hanfs. So darf dieser weder mit Pestiziden, Herbiziden oder Schwermetallen verunreinigt sein und sollte auch keine Bakterien oder Schimmelpilze beinhalten.

– Fazit: Das beste CBD-Öl kaufen

Wenn man das beste CBD-Öl kaufen will, gibt es eine Menge Qualitätskriterien, die man beachten sollte, bevor man sich zum Kauf des relativ kostbaren CBD-Öls entscheidet. Dabei sollte man sich auch darauf verlassen können, dass die vom CBD-Onlineshop angebotenen CBD-Öle den Qualitätskriterien entsprechen, die hier oben aufgeführt worden sind.

CBD-kaufen.com ist der Onlineshop für Vollspektrum Hanf-Extrakte. Als einer der ersten Onlineshops für Cannabidiol im Internet hat es sich CBD-kaufen.com zur Aufgabe gemacht, Beste CBD-Öl Qualität zu unschlagbaren Preisen verfügbar zu machen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.