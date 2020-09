cbs eröffnet Niederlassung in Freiburg

Erfolgreiche Unternehmensberatung verstärkt deutschlandweite Präsenz

Heidelberg, 17.09.2020 – Das global operierende Beratungsunternehmen cbs Corporate Business Solutions hat eine neue Niederlassung in Freiburg eröffnet. Dies ist bereits der achte Standort in Deutschland, neben acht weiteren internationalen Dependancen. Ziel ist es, Unternehmen aus der Region bei der Umsetzung von SAP-Projekten zu unterstützen. Dabei geht es etwa um Managementberatung, Business Transformationen, S/4HANA Migrationen und Support beim Systembetrieb. Auch Firmen in der Schweiz zählen zum Einzugsbereich der Niederlassung. Das stetig wachsende Beratungshaus ist seit Jahrzehnten fest in Baden verwurzelt.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. cbs ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Ansatz und der Standardsoftware Enterprise Transformer realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. cbs hat weltweit 600 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 92 Millionen Euro. In diesem Jahr feiert das Unternehmen 25-jähriges Jubiläum.

