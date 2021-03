cbs spendet fast 35.000 Euro an den Kinderschutzbund

Erfolgreiche Sammelaktion Kids.ONE

Heidelberg, 22. März 2021 – Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Vor allem Kinder leiden unter den Einschränkungen, die sie meist nicht einmal begreifen können. cbs möchte diese Kinder unterstützen und sammelte im Rahmen der traditionellen Spendenaktion Kids.ONE diesmal insgesamt 34.824 Euro ein. Das ist ein neuer Höchstwert. Diese Summe, die von den cbs-Mitarbeitern und der Geschäftsleitung gespendet wurde, wird aufgeteilt und an die Orts- und Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) in den Städten der deutschen cbs-Niederlassungen (Heidelberg, München, Dortmund, Hamburg, Stuttgart, Rüsselsheim, Freiburg, Bautzen) verteilt.

Der Ortsverband in Heidelberg erhält knapp die Hälfte der Spendensumme (16.912 Euro). Claudia Kaufmann, die Vorsitzende des DKSB Heidelberg e.V., bedankt sich für die Spende, die aktuell dringend benötigt wird: “Die Armutsgefährdung und die faktische Armut haben während der Pandemie auch in Heidelberg zugenommen. Zahlreiche Familien, die zuvor ganz gut finanziell zurechtkamen, sind durch die monatelange Kurzarbeit mit reduzierten Gehältern oder durch den Wegfall des zweiten Gehaltes de facto ärmer geworden.” Ein Teil der Spende soll in Einkaufsgutscheine fließen. “Sobald die Schulen wieder in den Regelunterricht gehen, werden wieder Schulsachen, Mäppchen, Stifte und vieles mehr benötigt. Wir möchten daher Gutscheine für einen Einkauf in Heidelberger Geschäften an bedürftige Familien vergeben. Wer drei oder vier Kinder ausstatten muss, der ist buchstäblich arm dran”, erklärt Kaufmann. Des Weiteren finanziert der DKSB mit den Spenden auch die Kleiderstube in Bergheim.

Auch in München, wo der DKSB-Ortsverband 15 Prozent der Spende (5.073 Euro) erhält, freut man sich sehr über das Geld. Die Bayern möchten damit unter anderem die Ausbildung der Mitarbeiter:innen am Kinder- und Jugendtelefon finanzieren, so die stellvertretende Geschäftsführerin Sigrid Feller. Dort können Betroffene kostenfrei und anonym anrufen, woraufhin die Berater:innen ihnen zuhören und beim Lösen des jeweiligen Problems mit Rat zur Seite stehen.

Christiane Straube vom Landesverband Hamburg, der neun Prozent der Gesamtsumme erhält, hofft mit dem Betrag von 3.044 Euro Gruppenangebote finanzieren zu können, die seit letztem Jahr ausfallen mussten: “In diesem immer noch von Corona bestimmten Jahr hoffen wir sehr, dass es bald wieder Erleichterungen der Kontakteinschränkungen gibt, so dass wir auch wieder Gruppenangebote durchführen können. Gerade durch die Vereinsamung im letzten Jahr sehnen sich viele Mütter sehr danach, sich mit anderen Frauen in vergleichbarer Situation austauschen zu können. Dies ist für die Entwicklung der Babys und Kinder auch sehr wichtig.”

Spenden für einen guten Zweck hat bei cbs Tradition. Mit Kids.ONE verbindet cbs ein dauerhaftes Engagement. So soll es auch in diesem Jahr wieder gemeinsame Sammelaktionen für Kinderkleidung, Schulranzen und Computer geben. Außerdem sammeln cbs-Mitarbeiter Spielsachen, die zum Beispiel als Geburtstagsgeschenke an bedürftige Kinder weitergeben werden.

