Cegedim Health Data gründet THIN® EuroBoard,

das erste europäische wissenschaftliche Prüfungskomitee des Unternehmens, das sich der Gesundheitsforschung unter Verwendung von Real-World-Daten widmet

Ein Ausschuss internationaler Experten unter dem Vorsitz von Professor Giampiero Mazzaglia wurde gegründet, um die sachdienliche Verwendung der anonymisierten THIN® (The Health Improvement Network) Real-World-Daten für wissenschaftliche Forschungsprojekte zu gewährleisten.

Paris und Mannheim, 7. November 2023 – Die europäische THIN®-Datenbank ist eine der größten Gesundheitsdatenbanken Europas mit über 69 Millionen anonymisierten elektronischen Gesundheitsakten in mehreren Ländern: Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Rumänien und bald auch Deutschland. Diese Daten werden in zunehmendem Maße als Grundlage für zahlreiche wissenschaftliche Forschungsprojekte verwendet und bilden die Basis für mehr als 2.000 wissenschaftliche Publikationen, die der Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung im Interesse der öffentlichen Gesundheit dienen.

In diesem Zusammenhang hat Cegedim Health Data das THIN® EuroBoard ins Leben gerufen, das erste wissenschaftliche Prüfungskomitee, das sich mit den Forschungsprojekten der THIN®-Datenbank im Gesundheitswesen befasst. Es soll beurteilen, ob die THIN®-Daten angemessen, sachdienlich und nach ethischen Gesichtspunkten in Forschungsprojekten verwendet werden, die publiziert oder weit verbreitet werden sollen. Der Ausschuss ist seit Oktober 2023 aktiv.

Real-World-Daten werden von Forschenden, der Pharmaindustrie und den Gesundheitsbehörden zunehmend zur Ergänzung der traditionellen klinischen Forschung genutzt. THIN® EuroBoard setzt sich aus Experten aus den europäischen Ländern zusammen, die THIN® abdeckt. Es wurde geschaffen, um Forschungsprojekte vor ihrer Durchführung zu prüfen und die Forscher zu beraten. Die Gründung des THIN® EuroBoard wurde durch den Erfolg des vor vier Jahren gegründeten THIN® Scientific Review Committee im Vereinigten Königreich inspiriert.

Um die Qualität der unter Verwendung von THIN® Real-World-Daten durchgeführten Forschung zu gewährleisten, wird jedes Projekt von mindestens zwei Experten, die auf die behandelten Themen und Länder spezialisiert sind, wissenschaftlich bewertet. Sie antworten innerhalb einer bewusst kurz gehaltenen Frist von 15 Arbeitstagen.

Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle Forschungsprojekte, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, vom THIN® EuroBoard geprüft werden.

HOCHQUALIFIZIERTE EUROPÄISCHE EXPERTEN, DIE STUDIEN ZU REAL-WORLD-EVIDENCE (RWE) UNTERSTÜTZEN

Am 18. September 2023 wurde Professor Giampiero Mazzaglia, Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität Mailand-Bicocca, zum ersten Vorsitzenden des THIN® EuroBoard ernannt. Seine Amtszeit wird zwei Jahre betragen. Dr. Charlotte Renaudat, Global Medical Director bei Cegedim Health Data, ist die stellvertretende Vorsitzende.

Pr. Mazzaglia, Vorsitzender des THIN® EuroBoard erklärte: „Als Vorsitzender des THIN® EuroBoard freue ich mich, die Aktivitäten einer Gruppe führender Experten zu leiten und zu koordinieren. Unsere Aufgabe ist es, die Qualität von Forschungsprojekten auf der Grundlage von THIN®-Daten zu verbessern, indem wir sicherstellen, dass die Forschungsprotokolle für die Epidemiologie von Krankheiten und Risikofaktoren, Studien zur Medikamentennutzung und Risikobewertungen von Medikamenten streng eingehalten werden. Gemeinsam versprechen wir, uns für eine Zukunft einzusetzen, in der die epidemiologische Forschung einen wesentlichen Aspekt der öffentlichen Gesundheit einnimmt.“

Dr. Renaudat, stellvertretende Vorsitzende des THIN® EuroBoard ergänzte: „Wir freuen uns sehr, heute die Gründung des ersten europäischen wissenschaftlichen Prüfungskomitees bekanntgeben zu können, das sich mit unserer anonymisierten Real-World-Datenbank, THIN®, befasst, um ihre Nutzung zu überwachen und zu verbessern. Für unsere Kunden und Forscher ist es ein weiterer Beweis für unsere Robustheit und Vertrauenswürdigkeit, dass sie sich auf die Unterstützung einer ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft verlassen können.“

Die Arbeit des THIN® EuroBoard Komitees stützt sich auf zwei Arten von Expertise. Etwa zehn unabhängige Experten, die alle international für ihr Fachwissen in den Bereichen Pharmakoepidemiologie, Methodik, Biostatistik, Gesundheitsökonomie, verschiedene medizinische Fachgebiete, Gesundheitsdatenwissenschaft, mathematische Modellierung usw. anerkannt sind, sowie Experten für die THIN®-Database und RWE-Studien der Cegedim Gruppe.

Das THIN® Scientific Review Committee im Vereinigten Königreich wird weiterhin unabhängig arbeiten, wenn es um die Bewertung von Forschungsprojekten geht, die sein Hoheitsgebiet betreffen, und bei länderübergreifenden Projekten, die das Vereinigte Königreich einbeziehen, mit dem THIN® EuroBoard zusammenarbeiten.

Laurent Labrune, CEO von Cegedim, kommentierte: “ THIN®, eine medizinische Längsschnitt-Real-World-Datenbank, die aus anonymisierten elektronischen Gesundheitsakten abgeleitet wird, soll den medizinischen Fortschritt fördern und unterstützen. Die Gründung eines europäischen Prüfungskomitees, des THIN® EuroBoard, wird diese Positionierung in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft stärken und die Nutzung von Real-World-Daten für die wissenschaftliche und medizinische Forschung erweitern.“

Über Cegedim Health Data: Cegedim Health Data ist der Geschäftsbereich für Gesundheitsdaten der Cegedim-Gruppe, einer innovativen Technologie-, Dienstleistungs- und Real-World-Daten-Gruppe, die seit mehr als 50 Jahren auf das Gesundheitswesen spezialisiert ist. Sie deckt sieben europäische Länder ab und stellt anonymisierte Real-World-Datenkohorten (RWD) und Real-World-Evidence (RWE) zur Verfügung, um die Forschung voranzutreiben und wegbereitende Verbesserungen der Patientenergebnisse im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu erzielen. Durch THIN® (The Health Improvement Network) bietet Cegedim Health Data sofortigen Zugang zu einer Datenhistorie von ~30 Jahren und Millionen von anonymisierten elektronischen Patientenakten. Cegedim Health Data arbeitet mit Forschern, Gesundheitsbehörden, Ärzten, Pharma- und Medizintechnikunternehmen zusammen und unterstützt sie in verschiedenen Bereichen, insbesondere in Forschung und Entwicklung, Market Access, Medical Affairs und Marketing, mit dem Ziel, die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.cegedim-health-data.com oder folgen uns auf Linkedin @Cegedim Health Data und Twitter: @Cegedim_CHD.

Über THIN®: THIN® (The Health Improvement Network) ist die europäische Datenbank von Cegedim Health Data mit anonymisierten elektronischen Gesundheitsdaten. Diese anonymisierten Daten werden von einem Netzwerk freiwilliger Ärzte übermittelt, die fest davon überzeugt sind, dass die Unterstützung dieser Art von Längsschnittdatenbeobachtung der Forschung und dem medizinischen Fortschritt zugute kommt. THIN® umfasst derzeit über 69 Millionen elektronische Gesundheitsakten in mehreren europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Rumänien). Die Daten sind für alle Akteure der Biowissenschaften verfügbar. Sie werden von führenden Gesundheitsbehörden und Forschungszentren sowie von Akademikern für zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen genutzt. THIN® trägt somit im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu Fortschritten in der Patientenversorgung und der Behandlungsergebnisse bei.

Über Cegedim: Cegedim wurde 1969 gegründet und ist eine innovative Technologie- und Dienstleistungsgruppe im Bereich des digitalen Datenflussmanagements für Gesundheitsökosysteme und B2B sowie ein Anbieter von Unternehmenssoftware für Fachleute im Gesundheits- und Versicherungswesen. Cegedim beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in mehr als 10 Ländern und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 555 Millionen Euro. Cegedim SA ist in Paris notiert (EURONEXT: CGM).

Disclaimer: Dies ist eine kostenlose deutsche Übersetzung der in französischer Sprache erschienenen PR, die sich an deutsche Leser richtet

