Runder Tisch Stuttgart

CEHATROL Technology eG beeindruckt beim Live-Event „Runder Tisch Stuttgart“

Am 10. Juni 2023 hatte die CEHATROL Technology eG das Privileg, am renommierten Live – Event „Runder Tisch Stuttgart“ teilzunehmen. Dieses Event bot eine einzigartige Plattform, um die Entwicklung und das Wachstum unserer Genossenschaft zu präsentieren und die Teilnehmer:innen für unseren Energiepool zu begeistern.

Der Runde Tisch Stuttgart begann mit einer herzlichen Begrüßung, der dafür bekannt ist, Experten, Unternehmen und Enthusiasten aus verschiedenen Branchen zusammenzubringen, um innovative Ideen und zukunftsorientierte Projekte zu fördern. Unsere Teilnahme war eine große Ehre und eine ausgezeichnete Möglichkeit, unsere Visionen einer nachhaltigen Energiezukunft zu teilen. Der effiziente Umgang mit Energie und Ressourcen ist ein wichtiges Thema für uns – der CEHATROL Technology eG.

In einer knackigen Präsentation gelang es uns, die Teilnehmer:innen in den Bann zu ziehen und ihnen die Genossenschaft aus Köpenick sowie den Energiepool näherzubringen. Wir sind eine zwölfjährige Genossenschaft aus Köpenick, welche es geschafft hat, für ihre Mitglieder Vergünstigungen in vielen Bereichen des Alltags hervorzuheben.

Homepage: https://www.cehatrol.com

Während unserer Präsentation hoben wir die vielen Vorteile hervor, die der Energiepool bietet. Neue technische Möglichkeiten sowie die zunehmende Digitalisierung werden die Zukunft verändern, Energie und Ressourcen besser zu managen und Verbräuche transparent im Blick zu behalten. Somit können Mitglieder im Energiepool ihre Energiekosten spürbar senken und ihre Haushaltskasse entlasten.

Vollkommen überwältigt von den Eindrücken und Erfahrungen war entsprechend die Reaktion der Teilnehmer:innen dieser Veranstaltung zum Thema Energiepool. Viele zeigten großes Interesse an unserer Genossenschaft und stellten zahlreiche Fragen über unsere weiteren Bereiche. Alle Erwartungen wurden übertroffen, besonders, dass wir mit unserer Präsentation zum Thema Energiepool die Menschen zu inspirieren und sensibilisieren konnten. Es war ermutigend zu sehen, wie die Idee des Energiepools auf so viel Zustimmung stieß.

Nach der Präsentation gab es für uns noch die Möglichkeit, mit weiteren Teilnehmer:innen während der Veranstaltung über das Thema Energie auszutauschen. Wir knüpften wichtige Kontakte zu wichtigen Experten und Unternehmen. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen waren äußerst wertvoll und könnte zu weiteren Kooperationen führen.

Besonders erwähnenswert ist dabei ein Dankeschön an das Team „Runder Tisch Stuttgart – Der Ort für freien und offenen Austausch“ auszudrücken und freuen uns auf zukünftige Gelegenheiten, unsere Mission weiter voranzutreiben.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851



http://www.cehatrol.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.