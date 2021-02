CEHATROL Technology eG mit zusätzlichen Strom Tarifen

Strom Tarife für Wärme und E-Mobilität

Berlin, den 06.02.2021die CEHATROL Technology eG hält den Kurs und prägt den Wandel der Zeit.

Ab sofort bietet die Genossenschaft aus Berlin zwei neue Natur-Strom-Tarifbereiche!

Wärmestrom-Tarife: die Nachfrage nach den energieeffizienten CEHATROL – LEMURIA Infrarotheizungen wächst rasant und zu deren Betrieb ist der Heizstrom aus 100%igem Ökostrom bis zu 30% günstiger!

E-Mobilitäts-Tarife: am weiteren Ausbau der E-Ladesäulen wird sich die CEHATROL Technology eG in Kürze verstärkt engagieren und alle Elektroauto-Besitzer laden jetzt bis zu 33% günstiger!

Diese zwei neuen Stromsparten sind über den Tarifrechner auf der Website der Genossenschaft www.cehatrol.com verfügbar. Der Heizstrom und E-Ladestrom: beide in gewohnter Weise natürlich aus 100% Ökostrom!. Ganz eilige Anträge sind sofort telefonisch über die Mitarbeiter des Fachbereichs “STROM UND GAS”, sowie über alle bundesweiten “CEHATROL-CompetenzCentren” möglich. Selbstverständlich ist der Heizstrom auch für jede andere elektrische Heizung verwendbar, wie z.B. Wärmepumpe, Nachtspeicher- oder Elektroheizung am gesonderten Zähler, etc.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Was man alleine nicht schaffen kann, das schafft man in der Gemeinschaft. Angesichts ständig steigender Wohn- und Energiepreise bekommt dieser genossenschaftliche Gedanke aus dem 19. Jahrhundert eine ganz neue Bedeutung. In der CEHATROL Technology eG haben wir uns das Ziel gesetzt, die dezentrale und mitgliedereigene Energieversorgung international zu fördern, unsere Mitglieder an der Produktion zu beteiligen und langfristig mit grüner Energie aus den eigenen Anlagen zu versorgen.

Wir sind ein global tätiges Technologieunternehmen. Durch Innovationen und kundenorientierte Lösungen erarbeiten wir uns eine Führungsposition im Segment Energieproduktion und Energieprodukte.

DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT!

