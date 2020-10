Cellularline präsentiert neue Accessoires für Apple Watch

Cellularline stellt seine neue Produktlinie mit leistungsstarken Accessoires in innovativem Design vor, die für Apple Watch Series 6 and SE entwickelt wurden. Kabelloses Aufladen, Schutzgläser und mehrfarbige Bänder: Die Ausstattung für alle, die auf ihre Smartwatch keinen Moment verzichten wollen! Damit bestätigt Cellularline, Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von High-Tech-Zubehör, seinen Anspruch, an der Spitze der Markttrends zu stehen.

Farbe ist alles, was man braucht

Das einfache und elegante neue Silikon-Armband Urban ist mit einem sicheren magnetischen Verschlusssystem ausgestattet. Es kann entsprechend dem Handgelenkumfang angepasst werden und bietet Schutz und Stil für die Modelle Apple Watch 38-40MM und 42-44MM.

Verfügbar in Schwarz, Weiß, Blau, Koralle, Rot und Grün.

Preis: 24,99€

Maximaler Schutz mit Time Glass

Time Glass ist das exklusiv für Apple Watches entwickelte Hybridglas, das gleichzeitig maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen bietet und dabei die Helligkeit und Empfindlichkeit des Displays nicht beeinträchtigt. Das abgerundete Design des Glases liegt perfekt an und gewährleistet damit die komplette Abdeckung des Displays von Kante zu Kante. Das ultra dicht anliegende und flache Time Glass sichert maximale Leitfähigkeit und Empfindlichkeit bei jeder Berührung.

Verfügbar für Apple Watch 40 MM und 44 MM.

Preis: 16,99 €

Kabellos Laden mit Power Dock

Für die Apple Watch hat Cellularline ein praktisches Ladeset kreiert, mit magnetischem USB-Kabel und einer Silikon-Halterung, die gleichzeitig als Ständer fungiert. Wireless Power Dock ist der einfachste Weg, um die Apple Watch aufzuladen und dabei jederzeit im Blick und zur Hand zu haben.

Kompatibel mit: Apple Watch Series 6, Apple Watch Series SE, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch (1. Generation)

Preis: 59,99€

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

