Certified-Directory informiert über Zertifizierungen und ausgezeichnete Hotels

Ein Wegweiser in der Welt der Hotellerie

Eine Urkunde, ein Label und jede Menge Knowhow. Zertifizierungen erleichtern Reisenden die Orientierung in der vielfältigen Welt der Hotellerie und ihrer Angebote. Als erstes und einziges Prüfinstitut für das Business-Travel- und MICE-Segment legt Certified bei seinen Prüfungen umfassende Kriterien für seine Auszeichnungen zugrunde, die auf den Wünschen von Geschäftsreisenden und Veranstaltungsteilnehmenden basieren. Im September erscheint das angesehene Certified-Directory in seiner neusten Fassung. Dieser bekannte Wegweiser präsentiert neben allen aktuell zertifizierten Häusern auch die Prüfkriterien und schildert den Ablauf der unterschiedlichen Zertifizierungen. Darüber hinaus vermittelt eine Certified-Prüferin in einem Interview interessante Einblicke in ihre Tätigkeit. Abgerundet wird das neue Directory mit der Vorstellung der diesjährigen Preisträger des Certified Star-Award 2023.

„Unser Directory ist ein wertvoller Begleiter, der umfassend und kompakt über die unterschiedlichen Zertifizierungen informiert und zugleich auch die entsprechend ausgezeichneten Häuser und Locations benennt“, erläutert Certified-Geschäftsführer Till Runte. Dies ermöglicht den Reisenden und Buchenden eine rasche Orientierung, denn die Nachfrage nach Meetings, Tagungen und Präsenzveranstaltungen ist nach der pandemiebedingten Pause so stark wie lange nicht. Aktuelle Umfragen belegen auch, dass die Geschäftsreisetätigkeit wieder an Fahrt aufnimmt. „Neue Dynamik zeichnet sich im Bereich Nachhaltigkeit ab, Firmen achten verstärkt auf einen geringen CO Fußabdruck und legen Wert auf lokale und regionale Lebensmittel“, weiß Till Runte. „Wir empfehlen daher besonders die „Certified Green Hotels“, die sich einem umfangreichen Fragenkatalog stellen mussten, um das an die 17 SDG- und GSTC-Kriterien angelehnte Siegel verliehen zu bekommen.“

Wer sich ein Certified-Directory als gedrucktes Exemplar sicher möchte, erhält dies bei einer Bestellung bis zum 31.08.2023 gratis, danach kostet der Wegweiser 19,90 Euro. Weitere Informationen unter www.certified.de/directory

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

Firmenkontakt

Certified GmbH & Co. KG

Till Runte

Felkestr. 18

55566 Bad Sobernheim

+49 6751 145 41-0



https://www.certified.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Certified