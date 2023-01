CES 2023: LG Display enthüllt leistungsstarke OLED-Displays für Gamer

Seoul, Korea, 2. Januar 2023 – LG Display, führender Innovator von Display-Technologien, wird auf der CES 2023 seine spieleoptimierten 45 Zoll-OLED-Ultrabreitbildschirme und 27 Zoll-OLED-Displays vorstellen. Mit diesen hochmodernen Produkten will das Unternehmen seine Führungsposition im High-End-Gaming-Markt weiter ausbauen.

Die neuen Gaming-OLED-Displays von LG Display verfügen über die schnellste Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden und sind damit die ersten OLED-Displays für Monitore mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz pro Sekunde, die selbst bei rasanten Spielsequenzen eine klare Bildqualität und flüssige Bewegungen ermöglichen. Die Gaming-OLED-Displays des Unternehmens nutzen die Vorteile der selbstemittierenden OLED-Pixel, um zusätzlich zu ihrer hohen Leistung ein intensives Spielerlebnis mit satten, lebendigen und scharfen Bildern zu bieten.

Die Gaming-OLED-Displays von LG Display minimieren außerdem externe Lichtreflexionen durch die Anwendung eines speziellen Polarisators, der eigens für Spiele entwickelt wurde. Dadurch erreicht das Display in jeder Umgebung ein perfektes Schwarz, was der Bildqualität Tiefe verleiht und eine präzise Farbdarstellung ermöglicht. Darüber hinaus lassen sich die Gaming-OLED-Displays bis zu einem Krümmungsradius von 800 mm (800R) biegen, so dass Spieler die optimale Krümmung für jeden Inhalt erleben können.

Die Gaming-OLED-Panels des Unternehmens geben im Vergleich zu Premium-LCD-Displays derselben Größe das geringste Blaulicht in der Branche ab für ein flimmerfreies Spielerlebnis mit geringerer Augenbelastung.

LG Display wird noch in diesem Monat mit der Großproduktion der 27 Zoll- und 45 Zoll-Gaming-OLED-Displays beginnen. Die Produkte sollen in Premium-Monitoren für mehrere globale Technologieunternehmen wie LG Electronics, Asus und Corsair eingesetzt werden.

„Der Gaming-OLED von LG Display ist die ultimative Display-Lösung für Gamer in Bezug auf Bildqualität, Reaktionszeit und Augenkomfort“, verkündet Tai-jong Lee, Head of Solution Customer Experience Division 2 bei LG Display. „Wir werden unser Angebot an Gaming-OLED-Panels weiter ausbauen, basierend auf den Bedürfnissen von Gamern verschiedener Genres, um das Kundenerlebnis, das wir bieten, auf ein neues Niveau zu heben.“

Über LG Display

LG Display Co., Ltd. [NYSE: LPL, KRX: 034220] ist der weltweit führenden Anbieter von Displaytechnologien, einschließlich Dünnschichttransistor-Flüssigkristall- und OLED-Displays. Das Unternehmen stellt Display-Panels in einer breiten Palette von Größen und Spezifikationen her, die vor allem in Fernsehern, Notebooks, Desktop-Monitoren und verschiedenen anderen Anwendungen, einschließlich Tablets und mobilen Geräten, zum Einsatz kommen. LG Display betreibt derzeit Produktionsanlagen in Korea und China sowie Back-End-Montageanlagen in Korea, China und Vietnam. Weitere Nachrichten und Informationen über LG Display finden Sie unter www.lgdisplay.com

