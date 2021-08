Charity-Auktion mit Loveparade-Schätzen und besonderen Erlebnissen

Rave The Planet gGmbH und “eBay für Charity” starten gemeinsame Charity-Auktionen zugunsten der Rave The Planet Parade 2022

Am vergangenen Donnerstag starteten die gemeinnützige Organisation Rave The Planet und “eBay für Charity” gemeinsam mehrere Auktionen zugunsten der Rave The Planet Parade 2022. Unter den Hammer kommen besondere Erlebnisse und Unikate rund um den Loveparade-Nachfolger, sowie Originalplakate der Loveparade aus verschiedenen Jahren.

Techno-Urgestein und Loveparade-Erfinder Dr. Motte spendete die raren Originale aus seinem Privatarchiv an Rave The Planet. Gemeinsam mit seinem langjährigen DJ-Kollegen Westbam veredelte er die Plakate mit Autogrammen. Zwei der sechs Sammlerstücke können einzeln ersteigert werden, vier weitere wurden zu besonderen Fan-Paketen geschnürt, die unvergessliche Erlebnisse versprechen, wie etwa eine Komparsenrolle in einem Musikvideo oder Backstage-Pässe für die Rave The Planet Parade 2022.

Bisher wurden insgesamt schon ca. 4.000,00 EUR geboten. Das aktuelle Spitzengebot von 1.000,00 EUR erhielt ein besonders seltenes Plakat der Loveparade 1991.

Der komplette Erlös der Charity-Auktionen geht an die gemeinnützige Organisation Rave The Planet gGmbH und wird für die Realisierung der Rave The Planet Parade 2022 verwendet.

AUKTIONEN IM ÜBERBLICK:

– Loveparade 1991 Originalposter (gerahmt), mit Autogrammen von Dr. Motte & Westbam

– Loveparade 1997 Originalposter, mit Autogrammen von Dr. Motte & Westbam

– Loveparade 1997 Originalposter, mit Autogrammen von Dr. Motte & Westbam und ein T-Shirt-Unikat “Rave The Planet” designed von Dr. Motte

– Loveparade 1997 Originalposter, mit Autogramm und einem privaten DJ-Gig von Dr. Motte

– Loveparade 1998 Originalposter, Autogramme von Dr. Motte & Westbam und eine Komparsenrolle in einem Musikvideo von Rave The Planet

– Loveparade 1998 Originalposter (gerahmt), mit Autogrammen von Dr. Motte & Westbam und 2 Backstage-Pässe für die Mainstage der Rave The Planet Parade 2022

RAVE THE PLANET – WER WIR SIND

Rave The Planet fGmbH ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Spirit und der Kultur der elektronischen Tanzmusik widmet. Unsere Initiatoren sind Künstler:innen, Raver, Unternehmer:innen – darunter auch der Erfinder der Loveparade, Dr. Motte. Mit unserer Arbeit möchten wir einen nachhaltigen, positiven Beitrag für die Technokultur leisten.

MISSION

Wir sensibilisieren, fördern Offenheit und vernetzen Kulturschaffende, damit die elektronische Musikkultur sich weiter entfalten kann. Schritt für Schritt zielen wir darauf ab, das Verständnis für sie zu vertiefen und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu verstärken.

VISION

Unsere Vision ist, dass Techno als Kulturform anerkannt wird. Die Berliner Technokultur, mit ihren Besonderheiten und Eigenarten, soll als Immaterielles Kulturerbe unter dem Schutz der UNESCO stehen. Clubs und weitere Spielstätten werden bewahrt und die Kulturschaffenden unterstützt, so dass die Kultur erhalten bleibt und sich weiterentwickeln kann.

Mit einer großen Parade in Berlin möchten wir die Tradition der Loveparade, als jährlichen Feiertag der elektronischen Musikkultur, fortführen. Kulturschaffende weltweit sollen am gleichen Tag weitere Paraden organisieren und die ganze Welt friedlich miteinander tanzen. Let’s rave the planet.

