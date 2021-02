Charlotte Kronborg Bennetsen zur Chief Financial Officer von Stibo Systems ernannt

Charlotte Kronborg Bennetsen wurde mit Wirkung zum 1. Februar zur Chief Financial Officer (CFO) von Stibo Systems ernannt. Das dänische Softwareunternehmen ist mit seinen innovativen Lösungen zur Stammdatenverwaltung weltweit führend. In ihrer neuen Rolle ist Charlotte Kronborg Bennetsen (51) auch Mitglied des globalen Führungsteams des schnell wachsenden Unternehmens. Für ihre Aufgabe bei Stibo Systems bringt sie rund dreißig Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich mit.

“Wir freuen uns sehr, eine CFO mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz willkommen zu heißen”, sagt Stibo Systems’ CEO Jesper Ejlersen. “Charlotte Kronborg Bennetsen ist eine ausgewiesene Finanzexpertin mit einem umfassenden Verständnis für unsere Branche, in der sie seit vielen Jahren sehr erfolgreich tätig ist.”

In den vergangenen zwei Jahren war Charlotte Kronborg Bennetsen CFO bei DXC Technology, einem multinationalen B2B-IT-Services-Unternehmen. Davor war sie 16 Jahre bei EG A/S, Skandinaviens größter IT-Unternehmensgruppe, tätig. Sie arbeitete auch für weltweit bekannte Firmen wie Lego und das multinationale Professional Services Unternehmen Accenture.

“Stibo Systems ist sehr gut im Markt positioniert. Das Unternehmen hat spannende Wachstumschancen, die es verfolgen will, und mein Ziel ist es, dazu beizutragen, diese ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen”, sagt Charlotte Kronborg Bennetsen.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter www.stibosystems.com/de/

Kontakt

Stibo Systems GmbH

Volker Bitzer

Reeperbahn 1

20359 Hamburg

+49 (0) 40 523 89 6217

vobi@stibosystems.com

http://www.stibosystems.de

Bildquelle: Charlotte Kronborg Bennetsen