Checkliste: Wohnmobil mieten

Worauf man beim Wohnmobil mieten achten muss – Antworten auf die wichtigsten Fragen

Campervan, Wohnmobil, teilintegriert oder Alkoven – welches Modell ist das richtige für meine Zwecke? Wer mobil Reisen und ein Wohnmobil mieten will, sollte sich vorab gut informieren. Vor allem dann, wenn es die ersten Ferien in einer mobilen Unterkunft sind, ist es wichtig, die Reiseplanung strukturiert anzugehen. „Unbedingt vorab zu klären ist zunächst das Ziel der Reise, wer mitreist und wann die Reise stattfinden soll. Denn die Antworten auf diese Fragen sind ganz entscheidend mit Blick auf das passende Wohnmobil oder den passenden Camper. Das sind auch meist die ersten Fragen, die wir unseren Kundinnen und Kunden stellen, wenn sie zu einer Beratung zu uns kommen“, berichtet Clemens Häsler, Geschäftsführer der Top Camp AG in Interlaken. Das Unternehmen bietet Wohnmobile, Wohnwagen und Camper zum Mieten an.

Wohnmobil mieten: Unbedingt klären, welche Anforderungen das Fahrzeug erfüllen muss

Für entspannte Ferien im gemieteten Wohnmobil sollten ein paar grundlegende Anforderungen an das Fahrzeug erfüllt sein. Die Wohnmobil-Spezialisten von der Top Camp AG empfehlen dazu eine Checkliste:

– Ein Wohnmobil sollte ausschliesslich im Fachhandel gemietet werden. Denn dort stehen stets neuwertige Mietfahrzeuge zur Auswahl, wobei die Fragen einer Vollkasko-, Haftpflicht- und Assistance-Versicherung klar geregelt sind.

– Mieter sollten den Fall der Fälle durchspielen und hinterfragen, was bei einem Defekt im Fahrzeug passiert, wenn unterwegs eine Reparatur notwendig wird und wie ggf. eine notwendige Rückführung des Fahrzeugs organisiert ist.

– Das Wohnmobil sollte nicht zu klein sein. Er sollte ausreichend Platz für alle bieten, um bei schlechtem Wetter den Tag im Fahrzeug verbringen zu können.

– Wer Fahrräder oder Campingmöbel mitnehmen möchte, sollte dafür ausreichend Platz im Fahrzeug vorfinden. Wichtig ist der Blick auf die zulässigen Gewichtsgrenzen inklusive Frisch- und Abwassertanks.

– Mit dem Mietpreis für das Fahrzeug und für das Zubehör ist es nicht getan. Bei der Kalkulation der Reisekosten sollten Camper immer die Platzmiete auf Stellplätzen miteinbeziehen.

– Auch die Frage nach der Kaution sollte vor der Unterschrift unter dem Mietvertrag beantwortet sein.

Vor dem Wohnmobil mieten das Fahrzeug und den Innenraum kritisch überprüfen

„Wer ein Wohnmobil mietet, sollte zudem den Innenraum kritisch inspizieren. Ist das Fahrzeug sauber, gibt es Beschädigungen oder Nässe im Innenraum, funktionieren die elektrischen Geräte und sind die Leitungen dicht?“, empfiehlt Clemens Häsler. Bei Top Camp werden die Fahrzeuge vor dem Vermieten auf Herz und Nieren überprüft. Zudem empfehlen die Campingspezialisten das passende Campingzubehör für die jeweilige Reise.

