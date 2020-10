Checkmarx ist “Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2020” im Bereich Application Security Testing

Checkmarx Software Security Platform im zweiten Jahr in Folge basierend auf dem Feedback und den Bewertungen der Endanwender ausgezeichnet

München – 19. Oktober 2020 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen, wurde 2020 im zweiten Jahr in Folge als “Gartner Peer Insights Customers’ Choice” im Bereich Application Security Testing (AST) ausgezeichnet. Im April 2020 wurde Checkmarx bereits im Rahmen einer Experten-Analyse zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing eingestuft.

Checkmarx bietet eine branchenführende, ganzheitliche Software-Security-Plattform, die statische Application-Security-Tests (SAST), interaktive Application-Security-Tests (IAST), Software-Composition-Analysen (SCA) sowie Awareness-Trainings und Entwicklerschulungen nahtlos in DevOps integriert. Dies hilft Entwicklern, sicherheitsrelevante Fehler schneller zu adressieren, und ermöglicht es Unternehmen, Risiken nachhaltig zu minimieren und schneller sicherere Software bereitzustellen.

“Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Die Auszeichnung als “Gartner Customers’ Choice” ist für uns deshalb eine wichtige Bestätigung – sowohl mit Blick auf unsere marktführende Lösung als auch mit Blick auf unseren Service und unser Team”, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Ich möchte mich im Namen unseres gesamten Unternehmens bei den Kunden bedanken, die ihre Erfahrungen geteilt und uns ihr wertvolles Feedback gegeben haben. Dies wird uns maßgeblich dabei helfen, unsere technologischen Innovationen auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln.”

Die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers” Choice basiert auf verifizierten Bewertungen, Reviews und Feedbacks von Endanwendern, die die Checkmarx Software Security Platform erstanden, implementiert und eingesetzt haben und aus erster Hand damit vertraut sind. Die Kunden heben in ihren Reviews der Checkmarx Lösung insbesondere deren Leistungsumfang, die DevOps-Integration und die Expert Services hervor.

Am 14. Oktober 2020 waren auf Gartner Peer Insights unter anderem die folgenden Bewertungen von Checkmarx Kunden zu finden:

– “Checkmarx bietet neben einem effizienten und robusten Produkt auch freundliche, kompetente und hilfsbereite Mitarbeiter, und adressiert einfach und wirkungsvoll die anspruchsvolle Aufgabe, sicherheitsrelevante Schwachstellen in Computer-Software zu identifizieren und zu beheben.” CIO, Öffentlicher Sektor

– “Checkmarx ist das beste Werkzeug für statische Analysen, mit dem ich in den letzten sechs Jahren als Software Security Analyst und Experte für dynamische und statische Anwendungsscans gearbeitet habe. Es tut genau das, was es soll.” Security- & Risikomanagement, Gesundheitswesen

– “Die Bedienfreundlichkeit ist herausragend. Die Software ist äußerst intuitiv und wird unseren Anforderungen mit Blick auf eine rasche Code-Evaluierung aktuell gerecht.” Enterprise Architecture & Technology Innovation, Kommunikationsbranche

– “Checkmarx bietet eine bedienfreundliche Plattform, die DevSecOps-Tools in die CI-/CD-Pipeline integriert und mit einer leistungsfähigen Trainingssimulation kombiniert. Die Plattform ist einfach zu bedienen und überaus nützlich. Anders als viele andere Produkte erfordert die Lösung keine individuelle Anpassung und keine spezielle Client-Infrastruktur. Das Support-Team und das Management waren stets hilfsbereit.” F&E/Produktentwicklung, Bildungswesen

Weiterführende Informationen zu den Checkmarx Peer Ratings finden interessierte Leser hier. Mehr zur Checkmarx Software Security Platform erfahren sie hier.

Weiterführende Ressourcen:

– 2020 Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing

– 2020 Gartner Critical Capabilities for Application Security Testing

– eBook: 5 Reasons to Prioritize Software Security

Gartner Disclaimers:

Gartner Peer Insights Customers’ Choice basiert auf den subjektiven Meinungen einzelner Endkunden-Reviews, Bewertungen und Daten. Sie geben weder die Meinung von Gartner oder seinen Partnern wieder, noch stellen sie eine Empfehlung durch sie dar.

Gartner empfiehlt keinen der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungsbeiträgen, und rät Technologiebenutzern nicht, ausschließlich solche Lösungsanbieter mit den höchsten Bewertungen oder bestimmten Auszeichnungen zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner stellen Meinungen des Gartner Forschungsinstituts dar und sind nicht als Tatsachenfeststellung zu werten. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, aus.

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

