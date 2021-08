Checkmarx präsentiert neues Global Channel Partner Program

Neues Programm hilft Resellern und Distributoren, die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen zu stellen und der steigenden Nachfrage nach AST-Lösungen gerecht zu werden

MÜNCHEN – 24. August 2021 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, dokumentiert heute mit dem Launch des neuen Checkmarx Global Partner Programs sein nachhaltiges Channel-Commitment. Das neue Programm ermöglicht es Partnern, gemeinsam mit Checkmarx die Weichen für Wachstum und Innovation zu stellen, und legt den Fokus dabei konsequent auf neue Wachstumspotenziale, durchgängiges Enablement und attraktive Prämien und Incentives.

“Unser erklärtes Ziel ist es, Unternehmen weltweit genau die Application-Security-Lösungen an die Hand zu geben, die sie benötigen, um mit der dynamischen Bedrohungslandschaft Schritt zu halten – und den Checkmarx-Partnern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu”, erklärt Roman Tuma, Chief Revenue Officer von Checkmarx. “Daher haben wir unseren Partnern gut zugehört und eine Reihe wichtiger strategischer Investitionen auf den Weg gebracht. So konnten wir unser Programm nicht nur konsolidieren und vereinfachen, sondern auch die Werkzeuge, die Ressourcen und die Benefits, die wir bieten, umfassend überarbeiten. Jetzt freuen wir uns darauf, dieses klare Channel-Commitment unter Beweis zu stellen, unsere Partner noch besser zu unterstützen und ein Weltklasse-Netzwerk von Resellern und Distributoren aufzubauen, die unsere Leidenschaft für AppSec teilen.”

Laut Gartner lagen die “Endanwender-Investitionen im AST-Markt 2020 weltweit bei 2,2 Milliarden US-Dollar.” Für 2021 erhöhte Gartner die prognostizierte Wachstumsrate “auf 18 %, und die prognostizierten Investments auf 2,6 Milliarden US-Dollar.”(1) Angesichts der rasant voranschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Abhängigkeit von der IT – zwei Faktoren, die maßgeblich von der zunehmenden Software-Nutzung befeuert werden – weiten sich die Angriffsflächen immer mehr aus. Damit steigt auch die Nachfrage nach Lösungen, mit denen Unternehmen sichere Software-Anwendungen entwickeln und bereitstellen können.

Aufsetzend auf die tiefe Marktkenntnis von Checkmarx hilft das Global Partner Program den Partnern, das expandierende Produkt- und Service-Portfolio im AST-Umfeld erfolgreich zu vermarkten. Es umfasst virtuelle Schulungen und Enablement-Sessions, Zertifizierungsprogramme und ein leistungsfähiges Partnerportal, über das die Partner einfach und schnell Deals registrieren und Leads teilen können. Das Programm setzt dabei auf einen mehrstufigen Ansatz mit steigenden Benefits, darunter Umsatzrabatte, Vorzugsrabatte, maßgeschneiderte Marketingkampagnen sowie der Zugang zu einem dedizierten Beraterpool. Je höher der Partnerlevel und das Commitment eines Partners sind, desto attraktiver sind auch die Rewards und die Wachstumschancen.

“Zwischen Checkmarx und Datastream gab es schon immer ausgeprägte Synergieeffekte. Wir arbeiten beide hochgradig kooperativ, um Unternehmen gemeinsam zu helfen, ihre Herausforderungen im Bereich der sicheren Anwendungsentwicklung zu meistern”, erklärt Isaias Vara, Consulting & Business Development Director bei Datastream. “Checkmarx ist ein äußerst engagierter Hersteller – und jederzeit bereit, in seine Partner zu investieren, um ihnen herausragende, erstklassige Best-of-Breed-Angebote und Enablement-Ressourcen zu bieten. Das zeichnet das Unternehmen aus, und wir freuen uns sehr darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen.”

“Der Ausbau des Partnernetzes hat für uns auch hier im deutschsprachigen Raum sehr hohe Priorität”, berichtet Robert Specht, Channel Manager DACH bei Checkmarx. “Die Nachfrage nach zuverlässiger Application Security hat im Zuge der Digitalisierung rasant angezogen und ist heute ein Thema, das neben klassischen Software-Anbietern auch die vertikalen Märkte und den Mittelstand beschäftigt. Für den Channel ist dies ein extrem attraktiver und dynamischer Wachstumsmarkt – und als einer der etablierten Marktführer sehen wir uns hervorragend positioniert, um bestehende und neue Partner beim erfolgreichen Einstieg zu unterstützen.”

Leser, die mehr über das Checkmarx Global Partner Program erfahren oder selbst Channelpartner werden möchten, erhalten hier oder bei ihrem Ansprechpartner im Checkmarx-Vertrieb weiterführende Informationen.

(1) – Gartner, Magic Quadrant for Application Security Testing, Dale Gardner, Mark Horvath, Dionisio Zumerle, 27 May 2021

Über Checkmarx

Checkmarx setzt im Application Security Testing immer neue Maßstäbe, um Security für Entwickler auf der ganzen Welt einfach und intuitiv zu halten und CISOs das notwendige Vertrauen und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Als Marktführer im Bereich AppSec-Testing entwickeln wir bedienfreundliche Lösungen, die Developern und Security-Teams höchste Zuverlässigkeit, einen breiten Leistungsumfang, lückenlose Transparenz und handlungsrelevante Hinweise für die Behebung gefährlicher Schwachstellen in allen Komponenten moderner Software bieten – sowohl im eigenen Code als auch in Open Source, APIs und Infrastructure-as-Code. Mehr als 1.600 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 50, verlassen sich auf unsere Security-Technologie, unsere Security Research und unsere globalen Services, um sicher, schnell und skaliert zu entwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

