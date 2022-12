„Chefarzt“ besucht Ballermann Mitch

Quarter-Horse-Star der Ballermann Ranch bekommt Promi-Besuch aus Lübeck

Prominten Besuch durfte das berühmte Quarter-Horse der Ballermann Ranch in Niedersachsen, BALLERMANN MITCH, empfangen. Kein Geringerer als Jey Petersen, „Chefarzt“ von DIE TOTEN ÄRZTE, der ultimativen Hosen und Ärzte Coverband, machte sich auf den Weg, seinen alten Kumpel Ballermann Mitch zu besuchen. Das berühmte Quarterhorse, welches eine Vielzahl von Tonträgercovern der Countrymusic-Szene ziert, lebt mit 60 anderen Pferden auf der zu Europas größtem Tierlebenshofverbund GUT AIDERBICHL gehörenden Ballermann Ranch im niedersächsischen Landkreis Diepholz.

Mitch und sein Pferdepapa André Engelhardt, kennen den Lübecker „Chefarzt“ der DIE TOTEN ÄRZTE schon viele Jahre. Umso größer war die Freude, als Jey Petersen den Weg von Lübeck in das Sulinger Land fand, um Mitch und die anderen geretteten Pferde auf der Gut Aiderbichl Depandance in Norddeutschland zu besuchen.

Es wird sicher nicht der letzte Besuch gewesen sein. Ein Wiedersehen ist vereinbart. Dann, wenn es Jey Petersens Terminkalender und der seiner Band zulässt oder, wenn DIE TOTEN ÄRZTE mal wieder ein Gastspiel im Landkreis Diepholz geben.

