CHEP Europe holt im fünften Jahr in Folge EcoVadis Goldstatus

Unabhängige Rating-Agentur EcoVadis zeichnet das Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen für seine Corporate Social Responsibility aus

Köln, 13. Mai 2020 – CHEP Europe, das Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen, hat für seine Nachhaltigkeitsleistungen erneut die begehrte Auszeichnung EcoVadis Gold Recognition Level erhalten. Damit gehört CHEP weiterhin zu den besten 5 % aller weltweit bewerteten Zulieferer. Mit dieser Anerkennung ist CHEP das einzige Supply-Chain-Unternehmen, das fünf Jahre in Folge diese Top-Bewertung erhalten hat. Die Goldmedaille für CHEP Europe würdigt die nachhaltigen Entwicklungen und Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Arbeitsbedingungen, faire Geschäftspraktiken und Lieferkette.

Die Methodik von EcoVadis beruht auf internationalen Normen zur Corporate Social Responsibility, einschließlich der Global Reporting Initiative, dem Global Compact der Vereinten Nationen und der ISO 26000. Insgesamt deckt die Methodik 198 Kategorien ab und bewertet 60.000 Unternehmen aus 155 Ländern.

CHEP gehört zur Brambles Group, einem Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen, dessen Geschäftsmodell auf dem Teilen und Wiederverwenden seiner Paletten, Kisten und Behälter basiert. Die Gruppe wurde vor Kurzem vom Barron”s Magazin der Dow Jones & Company als weltweit nachhaltigstes Unternehmen eingestuft. Diese Anerkennung ist das Ergebnis von Brambles” klarer Ausrichtung auf die Umwelt. Das Unternehmen führte die Kreislaufwirtschaft auf globaler Ebene ein und sorgt gleichzeitig dafür, dass seine Mitarbeiter im Zentrum all seiner Aktivitäten stehen. Brambles hat außerdem den Global Compact der Vereinten Nationen unterzeichnet. Seine Nachhaltigkeitsziele für 2020 sind eng an den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDG) der UN ausgerichtet.

Geraint Thomas, CHEP Europe Sustainability Director, erklärt: “Es macht uns stolz, eine weitere Anerkennung für unsere Bemühungen im Bereich Corporate Social Responsibility zu erhalten. Sozial verantwortungsvoll zu agieren steht im Zentrum unseres Handelns. Als Pioniere der Kreislaufwirtschaft haben wir durch unsere Arbeit stets Verschwendung in der gesamten Supply Chain beseitigt. Unser Geschäftsmodell schützt unsere Wälder und reduziert Abfall. Die endlichen Ressourcen zu teilen und wiederzuverwenden betrachten wir für unsere Gesellschaft als äußerst wichtig.”

Allein im letzten Jahr haben die Aktivitäten von Brambles 1,3 Megatonnen Abfall und 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart und 1,7 Millionen Bäume gerettet. Ein umfassendes Volunteering-Programm ermöglicht es den Brambles Mitarbeitern, drei Arbeitstage pro Jahr für verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten aufzuwenden. 2019 wurden weltweit 21.600 Stunden für Freiwilligenarbeit geleistet.

Über EcoVadis

EcoVadis betreibt das erste kollaborative Netzwerk zum Management der Nachhaltigkeitsleistungen von Zulieferern aus 150 Branchen und 155 Ländern. Dank der CSR-Ratings von EcoVadis und benutzerfreundlicher Monitoring-Programme können Unternehmen in ihren globalen Supply Chains Risiken kontrollieren und Ökoinnovationen weiter voranbringen. www.ecovadis.com

Über CHEP

CHEP trägt mehr als jedes andere Unternehmen weltweit dazu bei, mehr Waren zu mehr Menschen an mehr Orte zu bewegen. Seine Paletten, Kisten und Behälter bilden das unsichtbare Rückgrat der globalen Supply Chain. Die weltweit größten Marken vertrauen auf CHEP, um ihre Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren. Als Pionier der Sharing Economy hat CHEP durch das als “Pooling” bekannte Modell des Teilens und Wiederverwendens seiner Ladungsträger eines der weltweit nachhaltigsten Logistikunternehmen geschaffen. CHEP bedient insbesondere die Branchen für schnelldrehende Konsumgüter (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte), Frischwaren und Getränke, den Einzelhandel und die allgemeine Fertigungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt circa 11.000 Mitarbeiter wobei die Kraft der kollektiven Intelligenz durch Vielfalt, Integration und Teamarbeit fest als Wert verankert ist. Rund 330 Millionen Paletten, Kisten und Behälter sind im Besitz von CHEP, die auf ein Netzwerk von über 750 Service Centern verteilt sind. Diese unterstützen mehr als 500.000 Kundenkontaktpunkte für globale Marken wie Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s und Nestle. CHEP ist Teil der Brambles Group und operiert in circa 60 Ländern mit den größten Niederlassungen in Nordamerika und Westeuropa.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

Informationen zur Brambles Group finden Sie unter www.brambles.com

