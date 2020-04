Cherry Möbel trotzt Corona-Krise mit Rekordzahlen und expandiert ins Ausland

>400.000EUR Umsatz in Q1 bilden Grundlage für Internationalisierung

Das Online-Portal Cherry Möbel, betrieben von der in Bremen ansässigen Cherry Marketing GmbH, startet trotz der Corona-Krise mit Rekordzahlen in das neue Geschäftsjahr und verkündet konkrete Pläne zur Internationalisierung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze und Aufträge im Raum Bremen.

Die über 400.000EUR generierter Umsatz im ersten Quartal sind in erster Linie auf das enorme Wachstum des organischen Website-Traffics aus Suchmaschinen (+100% YoY) zurückzuführen. “Vor zwei Jahren haben wir noch die Hälfte unserer Besucher bei Google und Facebook eingekauft, inzwischen kommen 90% organisch oder direkt und somit kostenlos zu uns”, so Max Melching, Gründer von Cherry Möbel. “Dank dieser effizienten Kostenstruktur können wir in den weiteren Ausbau unseres Redaktionsteams und die Internationalisierung unserer Plattform nach Frankreich, Niederlande und Großbritannien investieren”.

In allen drei Ländern soll das Möbel-Portal noch in diesem Jahr unter dem Namen “Cherry Home” an den Start gehen. Durch die Internationalisierung sollen vor allem auch lokale Freelancer profitieren. Die Cherry Marketing GmbH beauftragt bisher ausschließlich Texter und Übersetzer aus der Region Bremen und möchte nach Möglichkeit weiterhin daran festhalten.

Die Corona-Krise beunruhigt das Bremer Start-Up dabei keineswegs. “Zwischen dem 12. und 23. März haben natürlich auch wir einen Rückgang der Besucher um rund 30% festgestellt, doch seit dem Shutdown explodieren unsere Seitenaufrufe und Umsätze. Die große Mehrheit verbringt nun sehr viel Zeit zu Hause, was dem Bereich “Home & Living” im E-Commerce definitiv zu Gute kommt.”, so Thorben Nordhoff, Geschäftsführer bei Cherry Möbel.

Die Cherry Marketing GmbH mit Sitz in Bremen betreibt das Online-Portal Cherry Möbel, auf dem täglich neue Schnäppchen und Angebote aus über 100 Online-Shops vorgestellt werden.

Kontakt

Cherry Marketing GmbH

Max Melching

Freesenkamp 7 7

28717 Bremen

017624755571

melching@cherrymarketing.de

https://cherrymoebel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.