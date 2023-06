Chesapeake Bay Storytellers: Besondere Touren rund um die größte Flussmündung der USA

Neue Tourismus-Initiative im US-Bundesstaat Maryland: Urlauber erleben mit einheimischen „Storytellern“ die Chesapeake Bay

Wo tummeln sich Streifenbarsche oder Spanische Makrelen? Wie und wo fangen die Krabbenfischer in der Chesapeake Bay die begehrten Krustentiere? Und was macht die Flora und Fauna der Region eigentlich so besonders? Solche und weitere Fragen beantworten ab sofort die sogenannten Chesapeake Bay Storytellers. Die einheimischen Tourguides sind vom Maryland Office of Tourism und dem National Park Service geschult und nehmen Gäste auf thematisch unterschiedlich ausgerichteten Touren mit ins größte Mündungsgebiet der Vereinigten Staaten, das von rund 150 Flüssen gespeist wird. Entstanden ist es vor mehr als 10.000 Jahren bei der Gletscherschmelze und ist heute auf einer Länge von rund 320 Kilometern und einer Breite von bis zu 50 Kilometern das Zuhause von mehr als 3.000 Pflanzen-, Fisch- und anderen Tierarten. Die Menschen, die dort leben, sind in ihren Traditionen, ihrer Kultur und auch in ihren Berufen durch das Wasser um sie herum geprägt.

Fischer, Kapitäne und Köche als Storyteller

Besucher haben auf den Storyteller-Touren die Gelegenheit, die eindrucksvolle Landschaft und ihre Sehenswürdigkeiten aus dem Blickwinkel der einheimischen Führer zu erleben. Geschult wurden Fischer, Museumsdirektoren, Kapitäne, Köche, Pädagogen und viele andere mehr, die nun ein Stück ihrer Heimat zeigen.

So lernt man auf den Touren beispielsweise unter dem Motto „Hook and Cook“ die besten Angelplätze der Bucht kennen, bekommen Profitipps, wie sie am besten einen Streifenbarsch fangen, und erhalten nebenbei allerlei Wissenswertes über die Chesapeake Bay. Nach dem Angelausflug werden die Fische gemeinsam zubereitet. Das nötige Handwerkszeug wie Angeln und Köder steht zur Verfügung. Urlauber können einen Krabbenfischer begleiten und sehen, wie Austern geerntet werden, Krabbenreusen ziehen sowie mehr über die Geschichte des Fischfangs und den Alltag der Fischer in der Bucht erfahren. Dabei machen sie auch Bekanntschaft mit der lokalen Delikatesse „Blue Crabs“, kuchentellergroße Krebse, die für ihr leckeres Fleisch berühmt sind.

Naturkunde und besondere Leuchttürme

Auf speziellen naturkundlich ausgerichteten Führungen entdecken die Gäste mit einem fachkundigen Führer Flora und Fauna der Bucht, suchen beispielsweise versteinerte Haizähne und andere Artefakte. Dabei sind sie entweder im Kanu, mit Segelschiffen, Motor- oder Fischerbooten unterwegs – je nach Gusto. Fans von Leuchttürmen finden ebenfalls das passende Angebot. Bootstouren garantieren wunderschöne Ein- und Ausblicke auf die architektonisch besonderen Wahrzeichen der Chesapeake Bay. Die Teilnehmer lernen die für die Region typischen „Screw-Pile Lighthouses“ kennen, die auf Pfählen stehen und in den sandigen oder schlammigen Boden geschraubt sind. Außerdem erfahren sie allerlei Wissenswertes über das maritime Erbe der Gegend.

Paddeltouren und historische Segelschiffe

Aktive werden sich über die angebotenen Paddeltouren freuen. Dabei geht es beispielsweise durch die Mallows Bay, die an einem der Nebenflüsse der Chesapeake Bay liegt. Die Urlauber paddeln dort um Schiffswracks herum und erkunden die ganz eigenen Mini-Ökosysteme, die dort entstanden sind. Wer es gemütlicher angehen mag, kann auf einen Segeltörn gehen – mit einer Brise im Rücken und der Sonne im Gesicht die Landschaft genießen und beim Ankern an einem der schönen Badeplätze ins kühle Nass eintauchen. Geschichtsinteressierte durchstreifen unter fachkundiger Führung das Chesapeake Bay Maritime Museum und bestaunen den Hooper Strait Leuchtturm. Oder sie gehen an Bord der „Pride of Baltimore II“, einem Nachbau eines Baltimore-Klippers aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Wer eine Storyteller-Tour bucht, kann sicher sein: Dank den in der Region verwurzelten einheimischen Guides buchen die Teilnehmer nicht nur eine ganz besondere Besichtigungstour und profitieren vom Insiderwissen der Geschichtenerzähler, sondern tauchen auch in die Welt der dort lebenden Menschen ein.

Weitere Informationen zu den Touren mit den „Chesapeake Bay Storytellers“ gibt es unter www.visitmaryland.org/chesapeake-bay-storytellers

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

