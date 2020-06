Früher am Markt als die Corona-Warn-App. Start-Ziel-Sieg in den Disziplinen Datenschutz, Sicherheit und Kaufpreis.

Spitzenleistung für Sportvereine: Kontaktloses Chip-System startet Siegeszug im digitalen Pandemieschutz

Das IT Unternehmen HDS Computer GmbH & Co. KG aus Leichlingen hat ein Chip-Verfahren entwickelt, das Vereine im Breitensport dabei unterstützt, Anwesenheiten und Trainingszeiten digital zu erfassen. Die Dokumentation erfolgt kontaktlos und datenschutzkonform, Hygienekonzepte können somit einfach und sicher umgesetzt werden. Die Testphase des Pilotprojektes mit dem Sportverband der Stadt Leichlingen läuft seit Mitte Mai.

Leichlingen, 17. Juni 2020: Ein Slogan für das neue IT-Produkt war schnell gefunden, nachdem die Entwicklungsphase im Mai beendet war: ‘Früher am Markt als die Corona-Warn-App’. Als die Politik noch über Nutzen und Usability der geplanten Corona-App diskutierte, startete im Bergischen bereits die Testphase für das kontaktlose Chip-System. “Als der Turnverein Witzhelden 1884 e.V. im Mai den Sportbetrieb unter strengen Corona-Regeln wieder aufnehmen durfte, haben wir über unsere freundschaftliche Verbindung zum Vorstand schnell Kenntnis davon erlangt, wie zeitaufwendig und mühsam die Umsetzung des neuen Hygienekonzeptes ist”, erinnert sich Jürgen Herling, Geschäftsführer der HDS Computer GmbH & Co. KG. “Das Dokumentieren, Ausdrucken, Transportieren und Archivieren der Teilnahmelisten von über 30 wöchentlichen Sportangeboten war ein Kraftakt für alle Aktiven im Verein. Deshalb kam uns die Idee, den Verein mit unserem Know-how aus dem Bereich Engineering und RFID-Technologie zu unterstützen. RFID steht für radio-frequency identification und bezeichnet IT-Lösungen, die auf einem Sender- und Empfänger-Prinzip basieren”, so Jürgen Herling.

Start-Ziel-Sieg in den Disziplinen Datenschutz, Sicherheit und Kaufpreis

In Rekordzeit und mit viel persönlichem Engagement der Mitarbeitenden konnte die HDS Computer den Verantwortlichen des Vereins die neue Techniklösung für den Sportbetrieb vorstellen. Über das Chip-System ist es möglich, mithilfe eines Lesegerätes an der jeweiligen Sportstätte alle Teilnehmer eines Sportangebotes automatisiert zu erfassen. “Jeder Chip hat eine Nummer und erfasst die Trainingszeiten und Anwesenheiten über das Lesegerät. Diese Nummer ist einem Vereinsmitglied zugeordnet, die personenbezogenen Daten befinden sich aber nicht auf dem Chip selbst, sondern in einer von uns programmierten Datenbank, auf die nur der Verein zugreifen kann”, erklärt Michael Herling, Geschäftsführer HDS Computer GmbH & Co. KG. “So lässt sich schnell und lückenlos nachvollziehen, zu welchem Zeitpunkt sich eine bestimmte Person an einem Ort aufgehalten hat, und zu welchen weiteren Mitgliedern Kontakt bestand”, so der IT-Experte Frank Schwemmlein. Wie gesetzlich vorgeschrieben, werden alle Daten vier Wochen gespeichert und anschließend gelöscht.

Volltreffer für Vereine im Breitensport

Mitglieder und Vorstand des Sportvereines, aber auch der Stadtsportbund der Stadt Leichlingen waren begeistert von der Idee und schnell bereit, die Testphase an zwei Sportstätten zu starten. “Wir würden uns sehr freuen, wenn sich das System durchsetzt, und auch über die Stadtgrenzen von Leichlingen hinaus bekannt wird”, fasst Günter Prenzel, Geschäftsführer des Turnvereins Witzhelden die Erfahrungen der letzten Wochen zusammen. “Bisher gab es ausschließlich positive Rückmeldung von allen Beteiligten, insbesondere unseren Übungsleitern. Kein Papier, weniger Dokumentation, volle Kontrolle, bessere Hygiene und schnelle Handlungsfähigkeit im Falle einer lokalen Infektionskette. Das Chip-Verfahren gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns wieder vorrangig um das kümmern können, was uns am Herzen liegt: Sport treiben”, so Günter Prenzel.

