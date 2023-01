Christian Büttner gibt Einblicke und aktuelle Tipps für neue Internetseiten

Websitebutler im exklusiven Interview

Eine professionelle, komfortable und günstige Lösung für einen Launch oder Relaunch der eigenen Homepage bietet Websitebutler an.

Egal ob Sie regional, bundesweit oder international aktiv sind – Ihre Website stellt Kunden und Geschäftspartnern wichtige Informationen, Kontakte und Updates zur Verfügung.

Websitebutler gehört zur dogado-Gruppe, die seit 2006 für hochseriöse und zuverlässige Hosting-Dienstleistungen sowie cloudbasierte Unternehmensangebote in ganz Deutschland bekannt ist.

Im Interview verrät uns nun Website-Profi Christian Büttner, worauf man bei Internetauftritten achten sollte.

Herr Büttner, seit wann und warum sind Sie ein Websitebutler?

Das war im Sommer 2016, noch damals bei dem Startup Websitebutler. Beratung und Verkauf haben mich schon seit dem Studium begleitet. Herausforderungen von Kunden zu lösen, bereitet mir besonders Freude.

Gerade beim Thema Websites haben viele kleine und mittelständische Unternehmen einen großen Aufholbedarf und greifen gerne auf eine „Online-Sekretärin“ sowie attraktive Angebote zurück.

Was meinen Sie mit Aufholbedarf?

Es gibt viele Gewerbetreibende, die noch keine Präsenz im Web haben, die Leistungen, Referenzen, Firmen-Vorstellungen usw. abbildet.

Bei bestehenden Internetseiten ist es sehr häufig so, dass diese sich nicht immer auf einem aktuellen inhaltlichen sowie technischen Stand befinden. Und dabei reden wir nur von „einfachen“ Websites, die keine großen Shops, Login-Bereiche und/oder Datenbanken abbilden.

Warum entscheiden sich Kunden für einen Websitebutler?

Wer hätte nicht gerne einen Butler an seiner Seite. Auf die Website bezogen bieten wir ein einmaliges Full-Service-Paket an. Das heißt professionelle Erstellung, Wartung und Pflege plus das Hosting von Domain und E-Mails.

Am Anfang sind wir inhaltlich ein wenig auf die Mitarbeit des Kunden angewiesen. Danach nimmt alles seinen Lauf und der Kunde kann sich um sein eigentliches Business kümmern.

Das Websitebutler-Team rund um Kundensupport und Webdesign arbeitet fleißig an dem neuen Internetauftritt des Kunden.

Auch Bestandskunden werden von uns pro-aktiv kontaktiert, da uns eine langfristige Kundenzufriedenheit besonders wichtig ist.

Sie haben etwas von einem neuen Angebot erwähnt. Wie könnte das für unsere Leserinnen und Leser aussehen?

Zurzeit läuft eine Aktion. Normalerweise erheben wir bei einer 12- oder 24-monatigen Laufzeit eine Einrichtungsgebühr in Höhe von 298,- Euro netto sowie eine monatliche Lizenzgebühr ab 29.90 Euro netto.

In Absprache mit der Geschäftsführung möchte ich gerne den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit bieten für 0,- Euro zu starten und zusätzlich auch eine sechsmonatige Gratislaufzeit einräumen.

Bei Jahreszahlern würde ein 50%iger Rabatt am Anfang der Laufzeit berechnet werden. Alle Details können wir gerne in einem kostenlosen Erstgespräch besprechen.

Wie kann ein kostenloses Erstgespräch stattfinden?

Am besten können Interessierte einfach einen Termin unter calendly.com/christian-buettner vereinbaren, um mit mir in Kontakt zu treten. Oder auch alternativ eine E-Mail schreiben an profiwebsite@websitebutler.de.

Wer sind denn eigentlich Ihre Lieblingskunden?

Eigentlich alle vom Handwerker bis hin zum Life Coach und besonders die, die bisher noch keine eigene Website haben. Wenn man von Anfang an dabei sein darf und später das Ergebnis sieht, ist das immer eine Bestätigung für die eigene Arbeit.

Wir betreuen auch Kunden, die gleich mehrere neue Websites bei uns beauftragen. Erst kürzlich habe ich von einem Unternehmer ein Projekt mit vier neuen Internetauftritten gleichzeitig erstellt.

Der Websitebutler ist online unter websitebutler.de zu finden und eine Komplettlösung für alle, die ihre Website aus einer Hand haben möchten – und sich nicht mit verschiedenen Agenturen und Designern auseinandersetzen wollen.

Das Websitebutler-Team betreut unter anderem vom Standort Lübeck Kunden in aller Welt – vom privaten Website-Betreiber bis hin zu großen Konzernen.

Firmenkontakt

dogado GmbH

Christian Büttner

Antonio-Segni-Straße 11

44263 Dortmund

+49 (0) 231 / 28 66 20 0

profiwebsite@websitebutler.de

https://www.websitebutler.de

Pressekontakt

Shots Publishing

Jana Möller

Alte Landstr. 66

25709 Helse

+49 (0)4832 6029992

service@shots-publishing.de

https://www.shots-publishing.de/

Bildquelle: © Websitebutler