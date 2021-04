Cielo als Leader in der Everest Group RPO PEAK Matrix 2021 positioniert

Köln, 20. April 2021 – Cielo, einer der weltweit führenden strategischen Recruitment Process Outsourcing (RPO)-Anbieter, gibt seine erneute Positionierung als “Leader” im PEAK Matrix® Report 2021 der Everest Group bekannt. Das RPO-Unternehmen wurde zum neunten Mal in Folge im Top-Quadranten platziert. Die Platzierung erfolgte vor allem aufgrund der strategischen Beziehungen, die Cielo mit seinen Kunden aufbaut. Das Unternehmen konnte seine Position auch im Sektor “Market Impact” stärken, die das Geschäftswachstum auf der Basis von Marktdurchdringung, Portfolio-Vielfalt und Kundenfeedback misst.

“Die Anerkennung durch die Everest Group bestätigt die starken Partnerschaften mit unseren Kunden und unseren ergebnisorientierten Ansatz. Wir investieren in zukunftsweisende Produkte und Services, die Flexibilität, Agilität und Innovation ermöglichen. Diese Vorgehensweise ist essenziell für eine erfolgreiche, zukunftssichere Talent-Acquisition-Strategie”, so Sue Marks, Gründerin und CEO von Cielo.

Die Positionierung in der diesjährigen PEAK Matrix ist besonders aussagekräftig, da sie die kreativen Lösungen und agilen Strategien hervorhebt, die als Reaktion auf die Herausforderungen des Jahres 2020 entwickelt wurden. Selbst in einer herausfordernden und unsicheren Zeit intensivierte Cielo sein Engagement und seinen ausgezeichneten Service. Cielo arbeitete eng mit seinen Kunden zusammen, um individuelle Ansätze für die Talent Acquisition (TA) zu entwickeln, die Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglichen und gleichzeitig der Herausforderung einer extrem komplexen Personalbeschaffung begegnen. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach RPO-Services erweiterte Cielo seine Präsenz in China, Brasilien und Kolumbien. Darüber hinaus wurde auf aktuelle Kundenanforderungen reagiert und das Portfolio in den Bereichen Technologieberatung und Employer Branding ausgedehnt.

“Die Investitionen von Cielo in innovative Technologien, wie Cielo TalentCloud, die umfangreiche Branchenerfahrung des Unternehmens sowie dessen wachsende globale Präsenz machen Cielo zu einem Leader in der RPO PEAK Matrix® 2021 der Everest Group”, so Arkadev Basak, Vice President der Everest Group. “Die Kunden von Cielo schätzen sowohl die hochwertigen Services als auch die strategischen Partnerschaften des Unternehmens. Cielo ist optimal für zukünftige Erfolge im RPO-Markt aufgestellt”.

Diese jüngste Everest Group-Auszeichnung unterstreicht den Ruf von Cielo, innovative und agile Lösungen für Kunden zu liefern. Die Platzierungen auf der HRO Today 2020 Baker”s Dozen List als Nr. 1 globaler RPO-Anbieter und Nr. 1 im Bereich Healthcare RPO im siebten Jahr in Folge sowie die Auszeichnung als Leader in allen Kategorien der NelsonHall NEAT-Anbieterbewertung für RPO sowie mehrere andere Platzierungen sind weitere aktuelle Erfolge, die Cielo vorweisen kann.

Über PEAK Matrix

Die Everest Group bewertete 28 RPO-Dienstleister basierend auf deren Einfluss auf dem Markt, ihrer Vision und ihrem Potenzial. Die Einordnung erfolgte in drei Kategorien: Leader, Major Contenders und Aspirants. “Leaders” wie Cielo wurden auf Grundlage ihres Einflusses am Markt sowie für ihre Vision und ihr Potenzial im Top-Quadranten platziert. Die Bewertung des “Market Impact” basiert sowohl auf der Marktakzeptanz, dem Umfang des Portfolios als auch dem Mehrwert, den das entsprechende Unternehmen seinen Kunden liefert. Die Bewertung von Vision und Potenzial erfolgte aufgrund der Vision und Strategien eines Unternehmens, dem Umfang seiner Services und den globalen Innovationen und Investitionen.

Über Cielo

Cielo ist im Bereich Recruitment Process Outsourcing (RPO) einer der weltweit führenden Anbieter. Unsere Recruiting-Teams unterstützen unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, gestützt von unserer lokalen Expertise und globalen Reichweite. Mehr als 2.000 Kolleg*innen unterstützen weltweit 176 Kunden in 103 Ländern und 39 Sprachen bei der Personalbeschaffung. Gemäß der Unternehmensphilosophie “WE BECOME YOU” versetzen sich unsere Teams vollkommen in die Branchen, Marken und Werte unserer Kunden – und tragen somit konkret zu deren Erfolg bei.

Pressekontakt:

Lucy Turpin Communications GmbH

Anja Rother und Constanze Auch

089-417761-28 und -42

cielo@lucyturpin.com

Unternehmenskontakt:

Annamarie Andrews

262.439.1469

annamarie.andrews@cielotalent.com

./.

Firmenkontakt

Cielo

Debbie Pedder

Clerkenwell Road 127

EC1R 5DB London

+49 89 417761-42

Debbie.Pedder@cielotalent.com

https://www.cielotalent.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Constanze Auch

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-42

cielo@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Everest Group 2021