cit intelliForm unterstützt die Prüfung elektronischer Signaturen mit Governikus

Plattform bindet Prüfung elektronisch signierter Dokumente optimal in den Antragsprozess ein. Besonders in digitalen Bauanträgen mit ihrer Vielzahl von unterschiedlichen Personen eingereichten Dokumenten sorgt die Schnittstelle für Sicherheit.

Dettingen/Teck, 27.04.2021 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gibt bekannt, dass ab sofort zur Validierung elektronischer Signaturen eine Anbindung von Governikus DATA Varuna an cit intelliForm als optionales Modul verfügbar ist. Damit kann die elektronische Signatur eingereichter Unterlagen – beispielsweise für einen digitalen Bauantrag – direkt bei Antragstellung sicher geprüft werden. Die mit DATA Varuna verfügbaren Software-Services zur Validierung eIDAS-konformer Signaturen, Siegel und Zeitstempeln sind Bestandteil der Anwendung Governikus des IT-Planungsrates.

Bauen & Wohnen ist eines der wichtigsten Themenfelder in der OZG-Umsetzung. Das virtuelle Bauamt steht dabei ganz oben auf der Prioritätenliste, weil die Potentiale für mehr Effizienz, Bürgernähe und Geschwindigkeit hier besonders hoch sind. Dafür hat die cit eine Antragsplattform auf Basis ihrer Lösung cit intelliForm entwickelt, über die die Entwurfsverfassenden assistentengestützt den Bauantrag zusammenstellen und alle notwendigen Unterlagen dafür direkt hochladen können.

Für den gewünschten Nutzen ist nur eine volldigitale Aktenführung sinnvoll, bei der alle Unterlagen digital eingereicht werden. Dabei können durchaus viele unterschiedliche Personen digitale Dokumente zu einem digitalen Bauantrag beitragen. Beispielsweise liefert ein Statiker die entsprechenden Unterlagen digital an. Für ausreichende Rechtssicherheit und zur Sicherung der Verfahren sehen viele Landesbauordnungen die qualifizierte Signatur von Dokumenten vor. So ist es sinnvoll, bereits bei der Antragstellung die Signaturen dieser Dokumente sorgfältig zu prüfen und ungültige Signaturen gar nicht erst zu akzeptieren. Durch die nahtlose Anbindung des Signaturprüfungsservice Governikus DATA Varuna in die Antragsprozesse von cit intelliForm ist dies jetzt möglich.

Die Zertifikatsprüfung der signierten Anhänge erfolgt bei Governikus DATA Varuna durch den neuen Certificate-Validation-Service. Durch die Integration in cit intelliForm lässt sich die Prüfung der Dokumentensignatur optimal in den Prozessablauf einbinden, bietet umfassenden Schutz vor Missbrauch und sorgt mit klarer Dokumentation für Rechtssicherheit. Bei Bedarf kann eine Behörde das Prüfergebnis durch nachgelagerte Verfahren intern auswerten, um es genauer zu prüfen.

“Aus vielen Projekten zum digitalen Bauantrag wissen wir, wie wichtig die Echtheit eingereichter Dokumente ist”, erklärt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und Experte für das Virtuelle Bauamt. “Mit der Integration der Governikus-Lösung zur Prüfung elektronischer Signaturen in unsere OZG-Plattform cit intelliForm wird der Antragsprozess durch das detailliert dokumentierte Prüfergebnis besonders rechtssicher und bleibt für alle Beteiligten effizient.”

“Unser Service zur Validierung elektronischer Signaturen schützt vor Missbrauch und schafft Rechtssicherheit. Wir freuen uns, dass durch die Anbindung von cit intelliForm an Governikus DATA Varuna Verwaltungen, Unternehmen und Bürger:innen auch bei digitalen Bauanträgen durch die Integration unserer Validierungskomponenten profitieren können”, erklärt Stefan Rauner, Prokurist und Portfoliomanager bei der Governikus GmbH & Co. KG.

Die Prüfung elektronischer Signaturen von eingereichten Dokumenten mit dem Governikus-Service steht ab sofort allen Antrags- und E-Government-Prozessen auf cit intelliForm zur Verfügung. Insbesondere bei der Umsetzung des OZG-Leistungskatalogs können viele Antragsprozesse von diesem Schutz vor Missbrauch und Plus an Rechtssicherheit profitieren.

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Plattformen für die Erstellung von mobilen Anwendungen, WebApps, Online-Formularen, für Formularmanagement und Formularserver, Anliegen- und Fallmanagement sowie für alle dokumentbasierten Prozesse.

Mit der innovativen Produktfamilie cit intelliForm unterstützt die cit öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe im E-Government und im Kundenservice. Die assistenten-gestützten Formulare, mobilen Anwendungen und Formularlösungen von cit verbessern den Kundenservice, beschleunigen Prozesse und reduzieren Aufwände und Kosten. Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie zum Beispiel die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt ebenso wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterhin gehören zu den Kunden namhafte Unternehmen wie der W. Kohlhammer Verlag und die DSV Service GmbH. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie u.a. der msg systems AG oder der T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Mehr Informationen zum Unternehmen und dem Produktportfolio finden Sie unter www.cit.de

