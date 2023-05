Citipost OWL erhält neuen Geschäftsführer

Mark Kobert hat zum 1.5.2023 zum größten privaten Postdienstleister in Ostwestfalen-Lippe gewechselt

Die CITIPOST OWL hat ein neue Führungsspitze: Zum 1. Mai 2023 hat Mark Kobert als

Geschäftsführer zum größten privaten Postdienstleister in Ostwestfalen-Lippe gewechselt. Der

53jährige war bislang als Direktor Vertrieb & Marketing bei der Postcon Konsolidierungs

GmbH in Ratingen tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei namhaften deutschen

Logistikunternehmen inne. Mark Kobert führt die CITIPOST OWL gemeinsam mit Mike Vette,

der als Geschäftsführer weiterhin den Bereich Logistik betreut.

Die Gesellschafter der CITIPOST OWL – die Zeitungsverlage der Neuen Westfälischen, der

Lippischen Landes-Zeitung und des Mindener Tageblatts – freuen sich, mit Mark Kobert

einen erfahrenen Vertriebsexperten mit ausgeprägter Kundenorientierung für die CITIPOST

zu gewinnen. Die neue Geschäftsführung soll die führende Position des Unternehmens im

alternativen Postmarkt ausbauen. Mit mehr als 30 Millionen Sendungen pro Jahr ist die

CITIPOST OWL der mit Abstand größte Dienstleister in diesem Segment in OWL. Bereits im

vergangenen Jahr hatte die CITIPOST erhebliche Mittel in leistungsfähige

Produktionsanlagen am Standort Bielefeld-Sennestadt investiert.

Die CITIPOST OWL entstand aus einer Kooperation der Verlage „Neue Westfälische“, „Lippische

Landes-Zeitung“ und „Mindener Tageblatt“. Über das Zustellsystem der Zeitungshäuser und ein

Netzwerk von weit über 100 Partnern stellt die Citipost OWL einen zuverlässigen Versand von Briefen

und anderen Postsendungen deutschland-

Die CITIPOST OWL entstand im Jahr 2010 aus einer Kooperation der Verlage „Lippische Landeszeitung“ und „Mindener Tageblatt“, welche auch heute noch die Gesellschafter des Unternehmens sind. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden weitere CITIPOST-Gesellschaften von Ostwestfalen bis zur Nordseeküste gegründet, die heute im CITIPOST-VERBUND den kompletten Norden der Republik abdecken.

Über ein Netzwerk von weit über 100 Partnern können wir einen zuverlässigen Versand von Briefen und anderen Postsendungen deutschland- und weltweit sicherstellen.

Unser Zuhause ist und bleibt Ostwestfalen. Hier ist unser Stammsitz, unsere Denkfabrik und unser leistungsfähiges und modernes Sortierzentrum. In den Postleitzahlbereichen 32 und 33 laufen sämtliche Postdienstleistungen in Eigenregie.

Mit deutlich mehr als 30 Millionen Sendungen pro Jahr sind wir der größte alternative Postdienstleister in OWL.

Firmenkontakt

Citipost OWL GmbH & Co. KG

Mark Kobert

Industriestr. 7

33689 Bielefeld

08002484695



http://www.citipost-owl.de

