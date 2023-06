City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger erobern die TV-Bühne bei ProSieben’s taff

Ingolstadt, 05.06.2023 – City Immobilienmakler und ihre herausragende Standortleiterin, Senada Spitzenberger, sind bereit, die Fernsehwelt zu erobern. In einer aufregenden Zusammenarbeit mit dem renommierten TV-Sender ProSieben werden sie im beliebten Format „taff“ zu sehen sein. Der Dreh findet in der Woche vom 12. Juni bis 16. Juni in Ingolstadt statt, und die Ausstrahlung ist für den 13., 14. und 16. Juni zwischen 17 und 18:00 Uhr geplant.

Als einer der führenden Immobilienmakler in der Region ist City Immobilienmakler bekannt für seinen exzellenten Kundenservice und seine erfolgreiche Vermittlung von erstklassigen Immobilien. Mit einer langjährigen Erfahrung und einem engagierten Team von Experten hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und das Vertrauen seiner Kunden gewonnen. Die Teilnahme bei taff auf ProSieben ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für City Immobilienmakler, ihre Expertise und ihre Leidenschaft einem breiten Publikum zu präsentieren.

Senada Spitzenberger, die talentierte Standortleiterin von City Immobilienmakler in Ingolstadt, hat sich ebenfalls einen Namen in der Immobilienbranche gemacht. Als Gründerin von „Die Spitzenmakler“ bietet sie ihren Kunden eine individuelle und maßgeschneiderte Beratung bei Immobilienverkäufen und -käufen. Ihre Fachkenntnisse und ihre Fähigkeit, die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen, haben ihr einen herausragenden Ruf eingebracht.

ProSieben ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen TV-Sender und steht für hochwertige Unterhaltung und informative Inhalte. Das Format „taff“ ist dafür bekannt, aktuelle Nachrichten, Lifestyle-Themen und spannende Reportagen zu präsentieren. Mit einer breiten Zuschauerschaft bietet die Sendung eine hervorragende Plattform für City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger, um ihre Leidenschaft für Immobilien einem breiten Publikum zu zeigen.

Der Dreh für die taff-Folgen mit City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger findet in der Woche vom 12. Juni bis 16. Juni in Ingolstadt statt. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Einblicke in die Welt der Immobilien und inspirierende Geschichten freuen. Die Ausstrahlung der taff-Folgen ist für den 13., 14. und 16. Juni zwischen 17 und 18:00 Uhr geplant.

City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger sind begeistert über diese einmalige Möglichkeit, ihre Erfolgsgeschichte und ihre Expertise einem breiten Publikum präsentieren zu können. Der TV-Auftritt bei taff auf ProSieben wird zweifellos neue Türen öffnen und das Interesse an hochwertigen Immobilien in Ingolstadt und Umgebung weiter steigern.

Für weitere Informationen und Updates zum TV-Auftritt bei taff besuchen Sie bitte unsere Webseite unter https://city-immobilienmakler.de/bayern/niederlassung-ingolstadt/. Verpassen Sie nicht die Chance, City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger bei ihrem beeindruckenden TV-Auftritt bei ProSieben’s taff zu erleben.

Über City Immobilienmakler

City Immobilienmakler ist ein führendes Unternehmen in der Immobilienbranche, das sich durch herausragenden Kundenservice und erfolgreiche Vermittlung von erstklassigen Immobilien auszeichnet. Mit einem engagierten Expertenteam und langjähriger Erfahrung hat City Immobilienmakler das Vertrauen und die Anerkennung zahlreicher Kunden gewonnen. Das Unternehmen ist stolz darauf, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen und eine erstklassige Betreuung zu bieten.

Über Senada Spitzenberger – Die Spitzenmakler

Senada Spitzenberger, Standortleiterin von City Immobilienmakler in Ingolstadt und Gründerin von „Die Spitzenmakler“, ist eine erfahrene und hochqualifizierte Immobilienmaklerin. Mit ihrer Fachkenntnis, ihrer Leidenschaft für die Immobilienbranche und ihrem persönlichen Ansatz hat sie sich einen Namen als vertrauenswürdige Beraterin für Immobilienverkäufe und -käufe gemacht.

Über ProSieben’s taff

ProSieben ist einer der führenden TV-Sender in Deutschland und bietet ein vielfältiges Programm mit erstklassigen Unterhaltungsformaten. Das Format „taff“ ist für seine aktuellen Nachrichten, interessanten Reportagen und spannenden Lifestyle-Themen bekannt. Mit einer großen Fangemeinde bietet taff seinen Zuschauern eine unterhaltsame und informative Erfahrung.

Seien Sie dabei, wenn City Immobilienmakler und Senada Spitzenberger bei ProSieben’s taff im Rampenlicht stehen. Erfahren Sie mehr über ihre spannenden Projekte, ihre Erfolgsgeschichten und ihre Leidenschaft für die Immobilienbranche. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um unseren umfangreichen Blogbeitrag zu lesen und alle Informationen über diesen aufregenden TV-Auftritt zu erhalten.

https://city-immobilienmakler.de/senada-spitzenberger-dreht-mit-dem-format-taff-von-prosieben

Pressekontakt

City Immobilienmakler Ingolstadt

Senada Spitzenberger

Schloßlände 26

85049 Ingolstadt

Telefon: 0800 – 5115117

E-Mail: info@city-immobilienmakler.de

Web: https://city-immobilienmakler.de/bayern/niederlassung-ingolstadt/

City Immobilienmakler Ingolstadt, das Maklerunternehmen, welches sich wirklich Zeit für Sie und Ihr Anliegen nimmt. Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, um Ihr Objekt bestmöglich in Ingolstadt zu vermarkten. Unsere Objektbewertung erfolgt, äußert transparent und zeichnet sich durch unsere lokalen Kenntnisse besonders aus. Überzeugen Sie sich selbst von der City Immobilienmakler Ingolstadt Kompetenz und Professionalität.

