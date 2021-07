Claranet laut aktueller ISG-Studie einer der führenden Anbieter von Managed Services und Managed Hosting

ISG bewertet Claranet in der Studie “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021” als einen “Leader Germany” in den Segmenten Managed Services und Managed Hosting im Bereich Midmarket

Frankfurt am Main, 02.07.2021: Der Managed Service Provider Claranet belegt in der aktuellen Benchmark-Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG) “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021” gleich zweimal einen Platz im Leader-Quadranten für den deutschen Markt: Sowohl im Segment “Managed Services for Midmarket” als auch in der Kategorie “Managed Hosting for Midmarket” gehört Claranet zu den führenden Anbietern.

Den Spitzenplatz in beiden Kategorien sichert sich der Managed Service Provider mit der diesjährigen Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge.

“Claranet ist ein Innovator und nicht zuletzt dadurch ein sicherer Partner für hybride und multicloud-getriebene Projekte jeglicher Couleur im lokalen Markt. Die Kunden sind sehr zufrieden und bestätigen dies durch sehr positive Use Cases und Referenzen”, so die Meinung der ISG-Analysten.

Als große Stärke von Claranet wertet ISG im Bereich Managed Services das umfassende Modernisierungsangebot: Claranet unterstützt Kunden sowohl bei der Entwicklung als auch der Realisierung ihrer Cloud-Native-Projekte. Zudem ermöglicht Claranet eine flexible Zusammenarbeit auf Basis des “Shared-Responsibility-Modells”. Kunden können passend zu den individuellen Anforderungen zwischen den Ansätzen “Fully-managed” “”Co-managed” und “Self- managed” wählen oder diese flexibel miteinander kombinieren. Positiv bewertet haben die Analysten auch die umfassende Beratung, die Claranet seinen Kunden bietet, und das breite Schulungsangebot.

In der Kategorie “Managed Hosting for Midmarket” konnte Claranet insbesondere mit einem umfangreichen Portfolio aus Managed Cloud (Native) Services, Cyber Security und Network Services punkten. Kunden können die verschiedenen Module bedarfsgerecht kombinieren, um die Sicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer Hybrid- bzw. Multi-Cloud-Plattform zu gewährleisten.

Überzeugt hat außerdem, dass der Informationsschutz in der Private und Public Cloud für Claranet eine große Rolle spielt, was sich in diversen nationalen und internationalen Compliance-Zertifizierungen und -Testierungen widerspiegelt. Zudem unterhält Claranet zwei eigene Rechenzentren für den redundanten Betrieb, welche auf eine hohe Betriebssicherheit ausgerichtet sind.

ISG charakterisiert Claranet Deutschland als renommierten und zugleich zukunftsträchtigen Managed Cloud Hoster mit europäischen Wurzeln und Töchtern, wodurch Kunden mit Claranet international sicher agieren können.

Weitere Informationen über Claranet sind verfügbar unter www.claranet.de

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2500 Beschäftigten realisiert Claranet Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Betrieben werden die Cloud-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen wie AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2019” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie im ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021”.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

