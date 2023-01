Claranet unterstützt Lademittel-App mit Kubernetes-Infrastruktur und Container Application Management

Frankfurt am Main, 31.01.2023: Claranet hat für das in München ansässige Logistikunternehmen Baumann Paletten GmbH den Aufbau, den Betrieb und das Management eines Kubernetes-Clusters für die als SaaS erhältliche Unternehmensanwendung „Swoplo“ zur Verwaltung von Lademittelkonten übernommen.

Überzeugt hat Claranet laut Björn Falszewski, IT-Leitung Swoplo, Baumann Paletten mit Kubernetes-Kompetenz und Managed-Service-Erfahrung: „Das Betriebskonzept für Managed Container, das Claranet angeboten hat, war technisch sehr gut und detailliert ausgearbeitet und lag weit über dem Niveau, welches wir bei anderen Anbietern von Managed Services gesehen haben. Das IT-Management geht deutlich weiter in den Container-Stack und in die Applikation hinein.“

Für die Applikationslandschaft betreibt Claranet einen produktiven Kubernetes Cluster auf der eigenen Rechenzentrumsinfrastruktur. Der vollständig containerisierte Application Stack setzt sich zusammen aus Elasticsearch, Mercure, MongoDB, MySQL, Neo4j, Nginx, PHP, Python-Flask-Services, Redis sowie einer eigenentwickelten KI von Baumann Paletten. Darüber hinaus erbringt Claranet das Management bis auf Container- bzw. Workload-Ebene, basierend auf 24/7-Servicezeiten.

Die Anforderung einer skalierbaren Storage-Lösung, die 100 Prozent DSGVO-konform ist, löste Claranet mit der Bereitstellung einer auf iSCSI basierenden Block-Storage-Lösung, die für die Anforderungen der jeweiligen Workload dynamisch Persistent Volumes provisioniert und verwaltet. Darüber hinaus wird das Network-File-System (NFS) verwendet, auf dem analog den Anforderungen von Baumann Paletten strukturierte Daten gespeichert und zwischen den Komponenten ausgetauscht werden können.

Im Rahmen des Shared-Responsibility-Modells von Claranet entschied sich Baumann Paletten hinsichtlich der CICD/CD-Pipeline für einen Grey-Box-Ansatz: Das Logistikunternehmen hat die Hoheit über die Continuous Integration und die Continuous Delivery, während Claranet für das Continuous Deployment zuständig ist und den stabilen und sicheren Betrieb des Swoplo App-Stacks gewährleistet. Das erlaubt es Baumann Paletten, sich vollkommen auf die Entwicklung und Anlieferung der Container-Images zu konzentrieren.

Claranet stellt und betreibt im Hintergrund die auf Kubernetes basierende Cloud-Native Plattform, die neben Platform Services wie Ingress, Cert-Manager, DNS Integration, Prometheus und Grafana auch Managed Services wie Gitlab und Data Services bietet sowie die Verfügbarkeiten und den 24/7-Support verantwortet. Die Plattform und der hohe Grad an Automatisierung sind die zentralen Voraussetzungen für ein effizientes und effektives Co-Management, in dem die Entwickler seitens Baumann Paletten und die DevOps-Experten von Claranet eng miteinander gekoppelt werden können.

„Wir wollen die Swoplo-App als Standardinstrument für digitale Ladungsträgerprozesse am Markt etablieren. Durch die Unterstützung von Claranet mit dem Applikationsbetrieb auf Kubernetes-Basis, der hochverfügbaren Infrastruktur und der skalierbaren Speicherlösung sind wir in der Lage, die gesamte Lademittellogistik, die mit den weltweit mehr als 500 Millionen im Umlauf befindlichen Europaletten verbunden ist, digital abzubilden“, sagt Björn Falszewski.

Der vollständige Anwenderbericht steht unter http://claranet.de/baumann-paletten zum Download zur Verfügung.

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting-, Cyber-Security, SAP- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre geschäftsrelevanten Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. Darüber hinaus sorgen langjährige Erfahrung und ein breites Portfolio im Bereich Cyber Security für den umfassenden Schutz von Applikationen und Daten. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners „Magic Quadrant 2020“ für „Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe“ sowie im ISG-Report „ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Solutions & Services 2022“. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 3 000 Beschäftigte.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

