Claus Theo und Sarah Gärtner veröffentlichen neues Buch

“#STAYTHEF*CKATHOME – EIN JAHR DREHT DURCH” ist ein Bericht aus der Selbstquarantäne – mal bissig, mal verblüfft, mal betrübt und mit viel Humor.

Der Schauspieler Claus Theo Gärtner, besser bekannt als TV-Detektiv Matula, und seine Frau, die Autorin Sarah Gärtner, berichten in ihrem neuen Buch aus der Berliner Selbstquarantäne.

An sich hatten die Gärtners ganz andere Pläne: Sie wollten im Frühjahr 2020 gemeinsam ein Theaterstück produzieren. Aber dann brach Corona über die Welt herein und legte die ganze Kulturszene lahm. Sarah Gärtner machte aus der Not eine Tugend: Sie hielt ihre Lockdown-Beobachtungen schriftlich fest und veranstaltete Hauslesungen auf Facebook und Youtube. Aus diesen Lesungen ist nun ein Buch geworden.

“#STAYTHEF*CKATHOME – EIN JAHR DREHT DURCH” setzt sich auf humorige Weise mit der Pandemie auseinander. Nicht das Virus steht im Vordergrund, sondern die Dinge des Alltags: Wie verändert sich der Blick auf die eigene Wohnung, wenn man plötzlich 24/7 darin festsitzt? Woran erkennt man, ob unter einer Maske jemand lächelt? Wie feiert man eine virtuelle Geburtstagsparty? Und was machen eigentlich die lieben Nachbarn? Das Buch setzt sich mit der Frage auseinander, wie es gelingen kann, möglichst viel Alltag um ein Jahr herumzudrapieren, das ganz offensichtlich verrückt geworden ist.

Was dem Paar besonders am Herzen liegt: Die Kulturszene leidet immer noch erheblich unter der Krise. Die Gärtners möchten mit einem Teil der Bucheinnahmen ausgewählte Projekte unterstützen, die der Kultur durch die Krise helfen.

Das Buch kann ab sofort online sowie in den Buchhandlungen bestellt werden.

Hier geht’s zum Buch

Sarah Gärtner ist als freiberufliche Regisseurin & Autorin für diverse Film- und Theaterproduktionen in Deutschland und in der Schweiz tätig. Sie hat zahlreiche Drehbücher und Theaterstücke verfasst und publiziert regelmässig eigene Texte.

2016 wurde ihre Schauspielerbiographie “Matula, hau mich raus!” beim Schwarzkopf & Schwarzkopf-Verlag publiziert.

